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Joana Sanz expõe Daniel Alves após post sobre abandono, chama ex de ingrato e dispara: 'Última pessoa do planeta que deveria receber bondade'

Modelo espanhola lembrou que visitou o ex-jogador na prisão, atendeu às ligações dele e enfrentou exposição na imprensa durante o período em que esteve preso

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12:38

Daniel Alves e Joana Sanz
Daniel Alves e Joana Sanz Crédito: Reprodução

A modelo espanhola Joana Sanz rebateu uma publicação religiosa feita pelo ex-marido, Daniel Alves, nas redes sociais neste domingo (15). Após o ex-jogador afirmar que encontrou apoio apenas em Jesus durante o período em que ficou preso, ela relembrou que esteve ao lado dele e ofereceu suporte emocional, mesmo em meio às críticas e à exposição na imprensa.

A mensagem foi compartilhada pela página Somos Aeeeyv, identificada como um ministério de adoração, e traz uma foto do brasileiro. No texto, Daniel afirma que amigos e pessoas em quem confiava se afastaram, mas que Jesus permaneceu ao seu lado.

Daniel Alves e Joana Sanz

Nasceu o primeiro filho de Daniel Alves e Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Daniel Alves e Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Daniel Alves e Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Daniel Alves e Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz comemorou gravidez nas redes sociais por Reprodução/Instagram
Publicação feita por Joana Sanz, esposa de Daniel Alves por Reprodução
Daniel Alves e Joana Sanz por Reprodução
Daniel ALves e Joana Sanz por Redes sociais
Joana Sanz e Daniel Alves por Redes sociais
Daniel Alves e Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz e Daniel Alves se casaram em 2017 por Michael Regan/FIFA
Storie Joana Sanz por Redes sociais
Joana Sanz terminou o casamento com Daniel Alves em março por Reprodução
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Nasceu o primeiro filho de Daniel Alves e Joana Sanz por Reprodução/Instagram

“Quando todos se afastaram, Jesus permaneceu. Quando outros me abandonaram, Ele me sustentou. Quando outros duvidaram de mim, Ele continuou comigo. Quando me senti sozinho, descobri que nunca estive sozinho”, diz um trecho da publicação.

Nos comentários, Joana deixou uma longa resposta para contestar a afirmação de que o ex-jogador teria sido abandonado. Ela contou que reprimiu a própria dor para oferecer apoio a Daniel, que estava preso na Espanha após ser acusado de estupro.

"Fiquei com minha dor reprimida porque considerei que você estava em uma situação pior e não era capaz de negar aquele alento de tranquilidade que te dava ao atender suas ligações. Visitei você apesar de o mundo inteiro cair sobre mim e de ter que lidar com o foco da imprensa e manchetes que não me correspondiam", escreveu.

A modelo também demonstrou indignação com a afirmação de que apenas Jesus teria permanecido ao lado do ex-jogador. "Que atrevimento o seu dizer publicamente que só Jesus ficou", disparou.

Joana ainda relatou que atendeu às ligações de Daniel, foi visitá-lo e passou o Natal com ele, mesmo tendo a possibilidade de estar com a própria família. "Você me expulsou e eu me afastei para colocar você em primeiro lugar, quando era a última pessoa do planeta que deveria ter recebido apoio ou bondade", afirmou.

Joana Sanz

Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz e Daniel Alves por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Daniel Alves e Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Daniel Alves e Joana Sanz por Reprodução
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Joana Sanz por Reprodução/Instagram

Ao final do comentário, a modelo disse que pessoas sustentadas pelo ex-jogador se afastaram, enquanto ela nunca precisou de ajuda financeira dele para visitá-lo.

"Todos aqueles que você sustentava lhe deram as costas. Eu, que nunca precisei que você pagasse sequer uma passagem de avião para visitá-lo, recebo ingratidão em público. Demorei a perceber, mas antes tarde do que nunca", escreveu.

Joana Sanz confirmou separação

A manifestação acontece dois dias depois de Joana confirmar que está separada de Daniel Alves. Em resposta a uma seguidora, a modelo afirmou que os dois já estavam afastados havia algum tempo e apontou a dedicação do ex-jogador à religião como motivo para o fim do casamento.

"Eu não sou crente. Quanto mais vejo o que ele faz, mais me afasto de tudo isso. Aproveito para esclarecer que estamos separados há algum tempo, precisamente por esse mesmo motivo", escreveu.

Daniel Alves atualmente

Daniel Alves atualmente por Reprodução/Instagram
Daniel Alves atualmente por Reprodução/Instagram
Daniel Alves atualmente por Reprodução/Instagram
Daniel Alves atualmente por Reprodução/Instagram
Daniel Alves atualmente por Reprodução/Instagram
Daniel Alves atualmente por Reprodução/Instagram
Daniel Alves atualmente por Reprodução/Instagram
Daniel Alves atualmente por Reprodução/Instagram
Daniel Alves atualmente por Reprodução/Instagram
Daniel Alves atualmente por Reprodução/Instagram
Daniel Alves atualmente por Reprodução/Instagram
Daniel Alves atualmente por Reprodução/Instagram
Daniel Alves atualmente por Reprodução/Instagram
Joana Sanz e Daniel Alves por Reprodução/Instagram
Daniel Alves e Joana Sanz por Reprodução/Instagram
Daniel Alves por Reprodução/Instagram
Daniel Alves por Reprodução/Instagram
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Daniel Alves atualmente por Reprodução/Instagram

Horas depois das declarações da modelo, Daniel publicou um trecho bíblico de Coríntios sobre as coisas que Deus prepara para aqueles que o amam e a revelação por meio do Espírito. Ao final, também citou Jeremias 29:13: "E buscar-me-eis e me achareis, porque me buscareis de todo o vosso coração".

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Daniel Alves Joana Sanz

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