DESABAFO

Joanna de Assis quebra o silêncio sobre demissão da Globo após 20 anos: ‘Foi um choque e me pegou de surpresa’

Jornalista relembrou trajetória na emissora, falou sobre o encerramento do ciclo e afirmou que pretende manter a mesma postura na carreira

Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 18:40

Jornalista Joanna de Assis Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Joanna de Assis falou pela primeira vez sobre a demissão da Globo após 20 anos na emissora. A jornalista, que atuava na cobertura esportiva e estava à frente do programa Tá On, do SporTV, desde março de 2025, publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (19) e admitiu que a saída foi inesperada. “Há sim um choque e uma mistura de sentimentos nessa mudança de rota. Mas faz parte do jogo, ‘ciclos se encerram’”, afirmou Joanna na publicação.

A jornalista entrou na Globo em 2006, inicialmente como setorista. Dois anos depois, passou a trabalhar na televisão. Segundo ela, a mudança aconteceu após o diretor Emanuel Castro convencê-la a deixar o estúdio e apostar na carreira diante das câmeras. “Saí do estúdio e o diretor Emanuel Castro me convenceu. Eu não queria. Mas vocês apostaram em mim e eu disse SIM!”, relembrou.

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Ao longo das duas décadas na emissora, Joanna afirmou ter participado de algumas das principais coberturas esportivas que um repórter da área poderia desejar. Ela também passou quase três anos trabalhando como correspondente em Nova York.

Na despedida, a jornalista definiu a própria trajetória como marcada pela inquietação e pela busca constante por informação. “Ao longo da minha carreira é assim que eu me vejo - contestadora, inconformada, incansável, imparável. É exatamente com esse espírito que eu encerro o capítulo mais importante da minha carreira até aqui. Dever cumprido e orgulho!”, escreveu.

Joanna também destacou o trabalho desenvolvido durante os anos na emissora e afirmou estar especialmente satisfeita com algumas das experiências que viveu ao longo da carreira.

Apesar da demissão, Joanna garantiu que não pretende abandonar as características que marcaram sua atuação no jornalismo esportivo. “Sei que sou conhecida por ser apuradora e inquieta e eu prometo - não vou mudar! São marcas da minha trajetória”, declarou.

No vídeo publicado nas redes sociais, a jornalista também aproveitou para fazer uma publicidade para a marca Swift. Com bom humor, afirmou que continua sendo a profissional inquieta que está sempre atrás de informação e boas histórias.

“Eu não vou mudar, vocês já me conhecem. Tô sempre enlouquecida, com o telefone na mão, sempre trabalhando, ligando pra todo mundo. Eu não paro, sempre atrás da informação e das melhores histórias”, disse.

A jornalista ainda brincou que, apesar da rotina intensa, encontra tempo para recarregar as energias fazendo um bom churrasco.

A trajetória da jornalista na emissora começou em 2006, quando entrou como setorista. Em 2008, assumiu um novo desafio na televisão e passou a construir uma carreira marcada pela cobertura esportiva.