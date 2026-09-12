João Gomes faz passagem de som sob chuva no Rock in Rio e atrai fãs: 'Virou show'

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Kamila Macedo
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 19:42
O cantor João Gomes realizou uma passagem de som para se preparar para seu show no Rock in Rio neste sábado (12). Mesmo sob a chuva na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o pernambucano atraiu fãs que ficaram acompanhando o ensaio e cantando as músicas junto ao artista.
João compartilhou parte do momento nas redes sociais. “Era só uma passagem de som, aí virou show exclusivo”, escreveu na legenda da publicação.
Fazenda de João Gomes
O show de João Gomes no Rock in Rio será realizado em parceria com a Orquestra Brasileira e acontece no Palco Sunset, prometendo levar a cultura nordestina ao festival. O artista também fez diversas publicações exaltando a representação da cultura popular pernambucana no festival e mandou um recado aos seguidores: “A gente se vê”.
A apresentação terá referências ao cortejo carnavalesco de Pernambuco e a expectativa dos fãs é que João inicie o show com figuras como o Galo da Madrugada de 16 metros, além do Boi da Macuca, o Maracatu Piaba de Ouro e o Homem da Meia Noite.