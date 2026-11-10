POLÊMICA

João Gomes rebate Tuca Andrada após ator chamar roupa de vaqueiro de ‘fantasia’

Cantor defendeu tradição da família e explicou origem do gibão e das peças de couro que costuma usar; discussão começou após comentário sobre a novela ‘Lá na Minha Terra’

Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 23:36

João Gomes rebateu Tuca Andrada após o ator chamar suas roupas de vaqueiro de fantasia e defendeu a tradição de sua família Crédito: Reprodução

João Gomes não gostou de ver suas roupas de vaqueiro serem chamadas de fantasia pelo ator Tuca Andrada. O cantor usou os stories do Instagram nesta terça-feira (10) para responder à crítica e defender a tradição que, segundo ele, faz parte da história de sua família em Pernambuco.

A discussão começou depois que Tuca comentou a representação do Nordeste na novela Lá na Minha Terra, da Globo. Ao mencionar o visual do artista, o ator escreveu: “Agora td vez que eu vejo o João Gomes fantasiado de vaqueiro sertanejo, eu lembro daqueles catarinenses fantasiados de alemães”.

Ao compartilhar a publicação, João demonstrou indignação e explicou que as peças usadas por ele não são fantasias, mas roupas tradicionais da cultura vaqueira.

Mansão de João Gomes 1 de 19

“Isso é fantasia de quê? Eu me fantasio de quê? Você tá doido, véi. Primeiramente, isso não é fantasia não. Isso é gibão, isso é uma perneira, isso é o guarda-peito e esse couro é muito valioso”, afirmou.

O cantor também lembrou que cresceu em uma família de vaqueiros e citou a ligação com o município de Serrita, onde nasceu. João explicou que seu nome do meio, Fernando, é uma homenagem a um tio que também era vaqueiro. “Você sabe quem são meus tios, minha família? (...) Meu nome é João Fernando, ‘Fernando’ de um grande vaqueiro, que foi meu tio, lá em Serrita, no Pernambuco, onde eu nasci”, declarou.

O artista ainda explicou que promove anualmente uma festa dedicada aos vaqueiros de couro para manter viva a tradição.

Ao relacionar a crítica ao debate em torno de Lá na Minha Terra, João esclareceu que sua participação na produção foi apenas musical. O cantor integra a trilha sonora da novela, que estreou na segunda-feira (9), e disse que não teve envolvimento com a elaboração do roteiro.

“Eu fui cantar na trilha sonora. Quem não quer cantar na trilha sonora de uma novela? Eu não assisti, eu não escrevo o roteiro”, afirmou.

Na sequência, João ponderou que existem diferentes realidades no Nordeste, com diferenças entre a capital e o interior.