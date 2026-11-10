Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

João Gomes rebate Tuca Andrada após ator chamar roupa de vaqueiro de ‘fantasia’

Cantor defendeu tradição da família e explicou origem do gibão e das peças de couro que costuma usar; discussão começou após comentário sobre a novela ‘Lá na Minha Terra’

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 23:36

João Gomes rebateu Tuca Andrada após o ator chamar suas roupas de vaqueiro de fantasia e defendeu a tradição de sua família
João Gomes rebateu Tuca Andrada após o ator chamar suas roupas de vaqueiro de fantasia e defendeu a tradição de sua família Crédito: Reprodução

João Gomes não gostou de ver suas roupas de vaqueiro serem chamadas de fantasia pelo ator Tuca Andrada. O cantor usou os stories do Instagram nesta terça-feira (10) para responder à crítica e defender a tradição que, segundo ele, faz parte da história de sua família em Pernambuco.

A discussão começou depois que Tuca comentou a representação do Nordeste na novela Lá na Minha Terra, da Globo. Ao mencionar o visual do artista, o ator escreveu: “Agora td vez que eu vejo o João Gomes fantasiado de vaqueiro sertanejo, eu lembro daqueles catarinenses fantasiados de alemães”.

Ao compartilhar a publicação, João demonstrou indignação e explicou que as peças usadas por ele não são fantasias, mas roupas tradicionais da cultura vaqueira.

Mansão de João Gomes

Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
1 de 19
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura

“Isso é fantasia de quê? Eu me fantasio de quê? Você tá doido, véi. Primeiramente, isso não é fantasia não. Isso é gibão, isso é uma perneira, isso é o guarda-peito e esse couro é muito valioso”, afirmou.

O cantor também lembrou que cresceu em uma família de vaqueiros e citou a ligação com o município de Serrita, onde nasceu. João explicou que seu nome do meio, Fernando, é uma homenagem a um tio que também era vaqueiro. “Você sabe quem são meus tios, minha família? (...) Meu nome é João Fernando, ‘Fernando’ de um grande vaqueiro, que foi meu tio, lá em Serrita, no Pernambuco, onde eu nasci”, declarou.

Leia mais

BBB 27: Rodrigo Mussi, Amanda Djehdian e Nicole Bahls estão entre os cotados para o reality

Globo censura primeira cena íntima de Mau Mau e Felipe em 'Quem Ama Cuida' e revolta fãs

Quanto ganha César Ramos? Piloto apontado como affair de Virginia Fonseca pode receber valor impressionante por corrida

Ex-BBB Aline Dahlen revela namoro de um ano com Antônio Fagundes: ‘Um lorde’

Como é a Clínica Maxwell? Espaço que recebeu famosos virou tema de série da Globo

O artista ainda explicou que promove anualmente uma festa dedicada aos vaqueiros de couro para manter viva a tradição.

Ao relacionar a crítica ao debate em torno de Lá na Minha Terra, João esclareceu que sua participação na produção foi apenas musical. O cantor integra a trilha sonora da novela, que estreou na segunda-feira (9), e disse que não teve envolvimento com a elaboração do roteiro.

“Eu fui cantar na trilha sonora. Quem não quer cantar na trilha sonora de uma novela? Eu não assisti, eu não escrevo o roteiro”, afirmou.

Na sequência, João ponderou que existem diferentes realidades no Nordeste, com diferenças entre a capital e o interior.

Em outra publicação, o cantor compartilhou uma foto do avô, Jorge Gomes, e contou que deu o mesmo nome ao filho. Na homenagem, voltou a defender o legado familiar e respondeu à crítica com a frase: “Deixa que eu me fantasio de você até onde puder”.

Leia mais

Imagem - Galã de 'Lá na Minha Terra', Daniel de Oliveira vive romance com modelo 28 anos mais nova

Galã de 'Lá na Minha Terra', Daniel de Oliveira vive romance com modelo 28 anos mais nova

Imagem - TikTok Awards 2026: confira a lista de indicados e saiba como votar

TikTok Awards 2026: confira a lista de indicados e saiba como votar

Imagem - Guilherme Fontes volta às novelas da Globo e interpreta delegado corrupto em 'Paraíso Perdido'

Guilherme Fontes volta às novelas da Globo e interpreta delegado corrupto em 'Paraíso Perdido'

Mais recentes

Imagem - Portal 11/11: o que cada pessoa precisa deixar para trás nesta quarta-feira (11 de novembro)

Portal 11/11: o que cada pessoa precisa deixar para trás nesta quarta-feira (11 de novembro)
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Existe uma solidão muito particular em dormir ao lado de alguém que já não olha para você como antes' - reflexão inspirada em Erich Fromm

Frase do dia da Filosofia: 'Existe uma solidão muito particular em dormir ao lado de alguém que já não olha para você como antes' - reflexão inspirada em Erich Fromm
Imagem - BBB 27: Rodrigo Mussi, Amanda Djehdian e Nicole Bahls estão entre os cotados para o reality

BBB 27: Rodrigo Mussi, Amanda Djehdian e Nicole Bahls estão entre os cotados para o reality