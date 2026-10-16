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João Guilherme mostra bastidores de 'O Mistério do 5 Estrelas', novo suspense policial com Marina Ruy Barbosa

Longa-metragem é baseado na obra clássica de Marcos Rey e tem previsão de estreia para 2027

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 16:37

João Guilherme ao lado de Marina Ruy Barbosa e José Condessa
João Guilherme ao lado de Marina Ruy Barbosa e José Condessa Crédito: Reprodução/Instagram

O ator João Guilherme publicou, nesta sexta-feira (16), registros dos bastidores das filmagens de "O Mistério do 5 Estrelas". A produção é uma adaptação do livro homônimo do escritor Marcos Rey (1925–1999) e tem lançamento previsto para o final de 2027.

Em uma das imagens, o artista aparece ao lado de Marina Ruy Barbosa e do ator português José Condessa, que também protagonizam o longa-metragem. Em outros registros, ele mostrou detalhes do camarim com caracterização de Marina (que utilizará peruca ruiva na produção) e bastidores das cenas gravadas. João Guilherme também compartilhou momentos de sua rotina durante o período de gravações, que ocorrem em São Paulo.

João Guilherme publica fotos de bastidores do filme "O Mistério do 5 Estrelas"

Bastidores de "O Mistério do 5 Estrelas" por Reprodução/Instagram
Bastidores de "O Mistério do 5 Estrelas" por Reprodução/Instagram
Bastidores de "O Mistério do 5 Estrelas" por Reprodução/Instagram
Bastidores de "O Mistério do 5 Estrelas" por Reprodução/Instagram
Bastidores de "O Mistério do 5 Estrelas" por Reprodução/Instagram
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Bastidores de "O Mistério do 5 Estrelas" por Reprodução/Instagram

O livro "O Mistério do 5 Estrelas" é um suspense policial centrado na história de um funcionário de um hotel de luxo que encontra um cadáver debaixo da cama de um dos quartos. Ao se envolver na investigação do crime, o personagem percebe que está lidando com figuras perigosas de grande poder. 

A adaptação audiovisual do clássico da literatura infantojuvenil foi divulgada pela Variety em setembro e é produzida pela Boutique Filmes, em parceria com Globo Filmes, Ukbar Filmes e Sony Pictures International.

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Tags:

João Guilherme Marina ruy Barbosa

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