João Lucas beija barriga de grávida de Sasha Meneghel em fotos e emociona seguidores

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Heider Sacramento
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 22:29
João Lucas encantou os seguidores ao compartilhar um registro carinhoso com a esposa, Sasha Meneghel, que está grávida do primeiro filho do casal. Em uma das fotografias publicadas nesta segunda-feira (2), o cantor aparece beijando a barriga da influenciadora.
A imagem faz parte de um álbum com momentos vividos pelos dois ao longo de outubro. Na legenda, João Lucas demonstrou carinho pela nova fase e escreveu: “Muita coisa linda para guardar no coração”.
Sasha anuncia gravidez com João Lucas
Além do registro da gestação, a publicação reúne fotografias de viagens e situações do cotidiano. Em uma delas, o casal aparece dentro de um avião usando looks combinando, com peças nas cores vermelho e branco.
Primeiro filho de Sasha e João Lucas
A gravidez marca uma nova etapa na vida de Sasha, de 28 anos, e João Lucas, de 27. Os dois agora se preparam para a chegada do primeiro filho.
Filha da apresentadora Xuxa Meneghel, Sasha costuma compartilhar momentos da vida pessoal com os seguidores. Desde o anúncio da gravidez, os registros da gestação e as demonstrações de carinho do casal têm despertado a atenção dos internautas.