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João Lucas beija barriga de grávida de Sasha Meneghel em fotos e emociona seguidores

Cantor compartilhou registros de outubro ao lado da esposa e mostrou momentos da rotina do casal durante a espera pelo primeiro filho

Heider Sacramento

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 22:29

João Lucas e Sasha esperam o primeio filho Crédito: Reprodução

João Lucas encantou os seguidores ao compartilhar um registro carinhoso com a esposa, Sasha Meneghel, que está grávida do primeiro filho do casal. Em uma das fotografias publicadas nesta segunda-feira (2), o cantor aparece beijando a barriga da influenciadora.

A imagem faz parte de um álbum com momentos vividos pelos dois ao longo de outubro. Na legenda, João Lucas demonstrou carinho pela nova fase e escreveu: “Muita coisa linda para guardar no coração”.

Sasha anuncia gravidez com João Lucas 1 de 6

Além do registro da gestação, a publicação reúne fotografias de viagens e situações do cotidiano. Em uma delas, o casal aparece dentro de um avião usando looks combinando, com peças nas cores vermelho e branco.

Primeiro filho de Sasha e João Lucas

A gravidez marca uma nova etapa na vida de Sasha, de 28 anos, e João Lucas, de 27. Os dois agora se preparam para a chegada do primeiro filho.