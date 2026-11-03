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João Lucas, esposo de Sasha, mostra primeira roupinha do filho avaliada em R$ 4,5 mil

A peça se trata de um macacão da grife italiana Gucci

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 17:36

Sasha e João Lucas são pais pela primeira vez
Sasha e João Lucas são pais pela primeira vez Crédito: Reprodução | Instagram

A chegada do primeiro filho de Sasha Meneghel e João Lucas tem encantado toda a família, e o bebê nem nasceu e já tem recebido diversos presentes. Um deles foi uma peça da grife italiana Gucci, avaliada em cerca de R$ 4,5 mil, valor que chama atenção no enxoval.

O músico mostrou o presente em uma publicação nas redes sociais, na qual reuniu registros da nova fase que vive ao lado da esposa. O item é uma peça de algodão branco e multicolorido, com o tradicional padrão GG da marca.

João Lucas mostra momentos ao lado de Sasha

João Lucas e Sasha por Reprodução | Instagram
João Lucas e Sasha por Reprodução | Instagram
João Lucas e Sasha por Reprodução | Instagram
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João Lucas e Sasha por Reprodução | Instagram

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Identificada como Jaquard de algodão, a roupa custa CA$ 1.165, o equivalente a aproximadamente R$ 4.554,17, de acordo com a cotação atual.

Além do mimo, João Lucas dividiu momentos de carinho ao lado da esposa. Em uma das fotos, o artista aparece beijando a barriga da apresentadora, em um registro que celebra a gestação. “Muita coisa linda pra guardar no coração”, escreveu na legenda da publicação.

A publicação chamou atenção de seguidores. “Eu amo muito vocês! Acompanhar e viver vocês desde o começo dessa história é lindo. Amo vocês", escreveu um seguidor. Outro comentário destacou a alegria dos brasileiros com a notícia: "Sasho, o Brasil todinho está muito feliz que nossa Sasha, nascida em pleno JN, filhotinha da nossa Rainha, vai ter neném! Muita saúde para vocês três!".

Tags:

João Lucas Sasha

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