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João Lucas faz pedido inusitado a Shawn Mendes e Bruna Marquezine após publicação do casal

Marido de Sasha Meneghel comentou em foto dos artistas pedindo um "melhor amigo" para o filho que está esperando

Kamila Macedo

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:45

João Lucas pede para Shawn Mendes e Bruna Marquezine um "melhor amigo" para seu filho com Sasha Meneghel Crédito: Reprodução/Instagram

João Lucas, marido de Sasha Meneghel, utilizou suas redes sociais para fazer um pedido inusitado ao casal formado pelo cantor Shawn Mendes e por Bruna Marquezine. O comentário foi feito em uma publicação compartilhada pelo artista canadense, na qual ele aparece acompanhado da atriz brasileira durante o casamento do empresário Ziggy Chareton com Amanda Samii.

Shawn publicou um carrossel de fotos da cerimônia realizada no México no último sábado (7). Em uma das imagens, ele aparece beijando Bruna e, em outras, mostra registros dos noivos. "Lembre-se de celebrar o amor! Me sinto muito abençoado!", escreveu o artista na legenda.

Shawn Mendes publicou carrossel de fotos em casamento do seu empresário, Ziggy Chareton 1 de 6

Após anunciar recentemente que está esperando o primeiro filho com Sasha, João não perdeu tempo ao ver as fotos dos amigos, que estavam em clima de romance, e comentou que desejava um "melhor amigo" para o bebê.

"Vocês poderiam, por favor, ter um filho para que o meu tenha um melhor amigo para crescer junto?", comentou o músico, reagindo à publicação do casal.

João Lucas faz pedido para Shawn Mendes e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna e Sasha são melhores amigas de infância, como a própria atriz já revelou em entrevistas. Durante participação no programa Lady Night, em 2025, as duas relembraram como se conheceram e afirmaram que a aproximação ocorreu por intermédio de Xuxa Meneghel, mãe de Sasha.

A amizade entre as duas resultou no casamento de Sasha com João Lucas. Ela conheceu o marido no Rio de Janeiro, na casa de Bruna Marquezine, que foi a pessoa responsável por apresentá-los.

Relacionamento de Shawn Mendes e Bruna Marquezine

Embora as primeiras interações discretas entre Shawn e Bruna tenham começado no Rock in Rio de 2017, o romance engrenou ao longo do último ano, período em que o músico esteve no Brasil. Os rumores ganharam força quando os dois foram flagrados juntos no Réveillon em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Desde então, o casal passou a ser visto com frequência no Rio de Janeiro, onde a atriz mora, e em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde o cantor reside. Eles também aproveitaram o Carnaval de 2026 juntos, em Salvador.