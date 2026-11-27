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João Lucas mostra Sasha Meneghel em ultrassom do primeiro filho do casal

Cantor compartilhou momentos de intimidade com a esposa, que está grávida de cinco meses de um menino

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 15:24

Sasha e João Lucas são pais do primeiro filho Crédito: Reproduçaõ | Instagram

O cantor João Lucas, de 27 anos, compartilhou um vídeo com momentos especiais ao lado da esposa, Sasha Meneghel, de 28. Entre as imagens publicadas nesta sexta-feira (27), está o registro de um ultrassom do primeiro filho do casal, que espera um menino.

A publicação foi feita para divulgar Calma, nova música do artista. No vídeo, os dois aparecem em viagens à África, passeios de moto aquática e momentos de carinho na praia. Em uma das cenas, Sasha aparece emocionada e sorridente enquanto registra a reação do marido ao acompanhar o exame do bebê.

Sasha anuncia gravidez com João Lucas 1 de 6

“CALMA, a gente ainda tem muito tempo”, escreveu João Lucas na legenda, em referência à canção. Ele também convidou os seguidores a compartilharem seus próprios registros usando um modelo de publicação criado por ele.

João Lucas compartilhou registros nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

João Lucas compartilhou registros nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram