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João Vicente abre o jogo sobre relação com Marina Ruy Barbosa após sair em defesa da atriz

Ator saiu em defesa da atriz que teve prints de conversas vazados

Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:25

João Vicente saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução | Instagram

João Vicente de Castro saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa em meio a polêmica com Luma Costa, após a atriz se posicionar a favor do presidente Lula (PT) em prints de conversas vazados.

Depois disso, alguns seguidores passaram a interpretar a atitude do ator como um suposto romance entre os atores. Uma página no Instagram chegou a afirmar que os dois estariam vivendo um romance.

Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa 1 de 7

No entanto, João Vicente negou a relação com a atriz. "Acho que o post deu uma confundida. Defendi a Marina porque não acho justo o que estavam fazendo com ela. A gente fez Tremembé juntos, e realmente ficamos amigos, estamos pensando num projeto juntos inclusive (vem aí), mas não tem relacionamento amoroso, não. Somos amigos".