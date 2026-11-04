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João Vicente abre o jogo sobre relação com Marina Ruy Barbosa após sair em defesa da atriz

Ator saiu em defesa da atriz que teve prints de conversas vazados

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:25

João Vicente saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa
João Vicente saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução | Instagram

João Vicente de Castro saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa em meio a polêmica com Luma Costa, após a atriz se posicionar a favor do presidente Lula (PT) em prints de conversas vazados.

Depois disso, alguns seguidores passaram a interpretar a atitude do ator como um suposto romance entre os atores. Uma página no Instagram chegou a afirmar que os dois estariam vivendo um romance.

Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa - Atriz e protagonista da polêmica após o rompimento de uma amizade de mais de 20 anos com Luma Costa por Reprodução/Instagram
Luma Costa - Atriz e empresária, foi amiga de Marina por duas décadas e confirmou publicamente o fim da relação por Reprodução/Instagram
Lala Rudge — Empresária e influenciadora de moda, criticou publicamente a postura de Marina durante a repercussão do caso por Reprodução
Shantal — Influenciadora digital, demonstrou apoio às críticas feitas por Lala Rudge à atriz por Reprodução
Nati Vozza — Empresária e influenciadora, teve mensagens privadas atribuídas a uma conversa com Marina divulgadas nas redes sociais. por Reprodução
Camila Queiroz - Atriz que entrou na conversa após deixar de seguir Marina nas redes sociais, mas negou envolvimento na briga com Luma Costa por Reprodução
João Vicente de Castro - Ator e apresentador, saiu em defesa de Marina e classificou a repercussão como uma tentativa de cancelamento por Reprodução/Instagram @guilhermeerrocha
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Marina Ruy Barbosa - Atriz e protagonista da polêmica após o rompimento de uma amizade de mais de 20 anos com Luma Costa por Reprodução/Instagram

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No entanto, João Vicente negou a relação com a atriz. "Acho que o post deu uma confundida. Defendi a Marina porque não acho justo o que estavam fazendo com ela. A gente fez Tremembé juntos, e realmente ficamos amigos, estamos pensando num projeto juntos inclusive (vem aí), mas não tem relacionamento amoroso, não. Somos amigos".

Os rumores começaram logo após o jornal Extra divulgar o fim do noivado de Marina com o empresário Abdul Fares, após três anos e meio juntos. Os dois não estavam juntos há cerca de dois meses, mas a atriz preferiu não se pronunciar.

Tags:

Marina ruy Barbosa João Vicente João Vicente de Castro

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