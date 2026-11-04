João Vicente abre o jogo sobre relação com Marina Ruy Barbosa após sair em defesa da atriz

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Felipe Sena
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:25
João Vicente de Castro saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa em meio a polêmica com Luma Costa, após a atriz se posicionar a favor do presidente Lula (PT) em prints de conversas vazados.
Depois disso, alguns seguidores passaram a interpretar a atitude do ator como um suposto romance entre os atores. Uma página no Instagram chegou a afirmar que os dois estariam vivendo um romance.
Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa
No entanto, João Vicente negou a relação com a atriz. "Acho que o post deu uma confundida. Defendi a Marina porque não acho justo o que estavam fazendo com ela. A gente fez Tremembé juntos, e realmente ficamos amigos, estamos pensando num projeto juntos inclusive (vem aí), mas não tem relacionamento amoroso, não. Somos amigos".
Os rumores começaram logo após o jornal Extra divulgar o fim do noivado de Marina com o empresário Abdul Fares, após três anos e meio juntos. Os dois não estavam juntos há cerca de dois meses, mas a atriz preferiu não se pronunciar.