João Vicente se pronuncia após ser acusado por Blogueirinha de tentar censurar entrevista com Gracyanne Barbosa

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Giuliana Mancini
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 12:37
João Vicente de Castro se pronunciou após ser acusado por Blogueirinha de tentar interferir no roteiro do Blogueirinha Entrevista para impedir uma pergunta sobre os rumores de affair entre ele e Gracyanne Barbosa. Em declaração ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, o ator negou ter pedido qualquer alteração ou sequer ter tido acesso ao material da entrevista.
Questionado se havia tentado vetar alguma pergunta sobre o assunto, João Vicente respondeu: "Nada. Acho que foi uma brincadeira porque sou sócio do Porta", disse, em tom bem-humorado.
Casa de João Vicente de Castro
A polêmica começou durante a participação de Gracyanne no programa, exibido na segunda-feira (9), no Multishow. Na ocasião, Blogueirinha afirmou que o ator teria pedido para retirar do roteiro uma pergunta sobre os rumores de relacionamento entre os dois. A influenciadora negou que eles tenham namorado.
"Até porque ele mesmo pediu para não colocar isso no roteiro, acredita?", declarou a apresentadora durante a conversa. Ela também questionou por que o material havia chegado ao ator, já que ele não seria seu chefe.
Blogueirinha ainda fez uma reclamação pública e mandou um recado a João Vicente: "Da próxima vez, João Vicente, fique na tua, tá bom? E não manda a minha equipe de roteirista falar algo que eu não posso fazer, porque eu vou e faço pior", disparou.
O Porta dos Fundos, do qual João Vicente é sócio, é a produtora responsável pelo programa exibido no Multishow.
Blogueirinha