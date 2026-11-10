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João Vicente se pronuncia após ser acusado por Blogueirinha de tentar censurar entrevista com Gracyanne Barbosa

Ator negou ter visto o roteiro ou pedido para barrar pergunta sobre suposto affair com musa fitness

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 12:37

Blogueirinha e João Vicente de Castro
Blogueirinha e João Vicente de Castro Crédito: Reprodução

João Vicente de Castro se pronunciou após ser acusado por Blogueirinha de tentar interferir no roteiro do Blogueirinha Entrevista para impedir uma pergunta sobre os rumores de affair entre ele e Gracyanne Barbosa. Em declaração ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, o ator negou ter pedido qualquer alteração ou sequer ter tido acesso ao material da entrevista.

Questionado se havia tentado vetar alguma pergunta sobre o assunto, João Vicente respondeu: "Nada. Acho que foi uma brincadeira porque sou sócio do Porta", disse, em tom bem-humorado.

Casa de João Vicente de Castro

Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
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Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução

A polêmica começou durante a participação de Gracyanne no programa, exibido na segunda-feira (9), no Multishow. Na ocasião, Blogueirinha afirmou que o ator teria pedido para retirar do roteiro uma pergunta sobre os rumores de relacionamento entre os dois. A influenciadora negou que eles tenham namorado.

"Até porque ele mesmo pediu para não colocar isso no roteiro, acredita?", declarou a apresentadora durante a conversa. Ela também questionou por que o material havia chegado ao ator, já que ele não seria seu chefe.

Blogueirinha ainda fez uma reclamação pública e mandou um recado a João Vicente: "Da próxima vez, João Vicente, fique na tua, tá bom? E não manda a minha equipe de roteirista falar algo que eu não posso fazer, porque eu vou e faço pior", disparou.

O Porta dos Fundos, do qual João Vicente é sócio, é a produtora responsável pelo programa exibido no Multishow.

Blogueirinha

Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha na novela "Blogueirinha, A Burra" por Reprodução/Instagram
Blogueirinha na novela "Blogueirinha, A Burra" por Reprodução/Instagram
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha e Patricia Abravanel no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha por Reprodução/Instagram
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Majur no 'De Frente com Blogueirinha' por Reprodução/Redes Sociais
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