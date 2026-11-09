Joel Datena se solidariza com jornalista do Melhor da Tarde após morte do pai

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 21:20
O apresentador Joel Datena usou o espaço do Brasil Urgente, na tarde desta segunda-feira (9), para prestar uma homenagem à jornalista Janaina Nunes, do Melhor da Tarde. Ela anunciou nas redes sociais a morte do pai, e recebeu uma mensagem de carinho do colega de emissora.
Joel afirmou que fazia questão de demonstrar solidariedade à jornalista e à família neste momento de luto. Segundo o apresentador, Janaina acompanhou o pai durante um longo período e fez o que estava ao seu alcance.
“É difícil aceitar esse tipo de coisa. É fácil para quem está de fora. [Falam]: ‘Deus quis, está em um lugar melhor’, mas vai viver o que ela está vivendo nesse momento, o que dezenas de pessoas estão vivendo”, declarou.
Leo Dias
Na sequência, o comunicador refletiu sobre a dificuldade de se despedir de pessoas queridas. “A gente nunca vai se habituar, nunca vai aprender a se despedir de quem a gente ama, de quem a gente gosta. É algo inexplicável! Quem sabe um dia a gente tenha algum tipo de resposta para isso”, afirmou.
Ao encerrar a mensagem, Joel desejou força à colega e pediu que ela retorne em breve ao trabalho. “Janaina, que Deus te abençoe hoje e sempre, que cubra você e sua família com toda a bondade dele. Volte logo, você faz muita falta, minha amiga”, disse.
A manifestação foi exibida poucos minutos depois do fim do Melhor da Tarde, que nesta segunda-feira foi apresentado por Leo Dias, Chris Flores e Thiago Pasqualotto.