LUTO

Joel Datena se solidariza com jornalista do Melhor da Tarde após morte do pai

Durante o Brasil Urgente, apresentador enviou mensagem de apoio a Janaina Nunes e falou sobre a dificuldade de lidar com a perda de pessoas queridas

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 21:20

Joel Datena prestou solidariedade à jornalista Janaina Nunes após a morte do pai e fez um desabafo sobre a dificuldade de lidar com despedidas Crédito: Reprodução

O apresentador Joel Datena usou o espaço do Brasil Urgente, na tarde desta segunda-feira (9), para prestar uma homenagem à jornalista Janaina Nunes, do Melhor da Tarde. Ela anunciou nas redes sociais a morte do pai, e recebeu uma mensagem de carinho do colega de emissora.

Joel afirmou que fazia questão de demonstrar solidariedade à jornalista e à família neste momento de luto. Segundo o apresentador, Janaina acompanhou o pai durante um longo período e fez o que estava ao seu alcance.

“É difícil aceitar esse tipo de coisa. É fácil para quem está de fora. [Falam]: ‘Deus quis, está em um lugar melhor’, mas vai viver o que ela está vivendo nesse momento, o que dezenas de pessoas estão vivendo”, declarou.

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Na sequência, o comunicador refletiu sobre a dificuldade de se despedir de pessoas queridas. “A gente nunca vai se habituar, nunca vai aprender a se despedir de quem a gente ama, de quem a gente gosta. É algo inexplicável! Quem sabe um dia a gente tenha algum tipo de resposta para isso”, afirmou.

Ao encerrar a mensagem, Joel desejou força à colega e pediu que ela retorne em breve ao trabalho. “Janaina, que Deus te abençoe hoje e sempre, que cubra você e sua família com toda a bondade dele. Volte logo, você faz muita falta, minha amiga”, disse.