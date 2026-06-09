Jogador cortado por Ancelotti vira destaque em clipe de Madonna, com direito a mão boba e 'banheirão'

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:15
O atacante João Pedro, do Chelsea FC, virou assunto nas redes sociais após participar de uma das cenas mais comentadas de “Confessions II”, curta-metragem lançado por Madonna para apresentar seu próximo álbum de estúdio.
Com cerca de dez minutos de duração, o filme foi divulgado nesta segunda-feira (8) no canal oficial da artista no YouTube, após uma exibição especial durante o Tribeca Festival. A produção funciona como uma prévia visual do novo projeto musical da cantora, previsto para chegar ao público em julho.
João Pedro na Seleção Brasileira
João Pedro aparece em uma sequência ambientada dentro de uma boate. Em determinado momento, o atacante divide cena com Madonna em um banheiro, em uma passagem que rapidamente repercutiu entre fãs da artista e torcedores.
A produção retrata o universo da vida noturna e da cultura das pistas de dança, explorando temas como fama, exposição pública e privacidade. O curta também reúne diversas celebridades do entretenimento e da moda.
Entre os participantes estão Kate Moss, Gwendoline Christie, Benedict Cumberbatch, Debi Mazar, Honey Dijon, além de Cole Palmer, companheiro de João Pedro no Chelsea.
Novo álbum terá participações especiais
O curta apresenta faixas inéditas que estarão no novo disco da cantora, entre elas "I Feel So Free", "Good for the Soul", "One Step Away", "Danceteria" e "Read My Lips".
Uma das músicas mais aguardadas é "Bring Your Love", gravada em parceria com Sabrina Carpenter. O filme também conta com a participação de Lourdes Leon.
Fora da Copa
A participação acontece poucos dias após João Pedro ficar fora da lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O atacante vinha sendo acompanhado pela comissão técnica de Carlo Ancelotti e era apontado como um dos candidatos a integrar o grupo brasileiro.
Mesmo sem a convocação, o jogador ganhou projeção internacional fora dos gramados ao aparecer ao lado de Madonna em uma produção que mistura música, moda e celebridades, tornando-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta semana.