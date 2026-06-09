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Jogador cortado por Ancelotti vira destaque em clipe de Madonna, com direito a mão boba e 'banheirão'

Atacante brasileiro do Chelsea participa de curta que apresenta novo álbum da cantora e chama atenção em sequência ambientada em boate

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:15

João Pedro surge em clipe de Madonna Crédito: Reprodução

O atacante João Pedro, do Chelsea FC, virou assunto nas redes sociais após participar de uma das cenas mais comentadas de “Confessions II”, curta-metragem lançado por Madonna para apresentar seu próximo álbum de estúdio.

Com cerca de dez minutos de duração, o filme foi divulgado nesta segunda-feira (8) no canal oficial da artista no YouTube, após uma exibição especial durante o Tribeca Festival. A produção funciona como uma prévia visual do novo projeto musical da cantora, previsto para chegar ao público em julho.

João Pedro na Seleção Brasileira 1 de 10

João Pedro aparece em uma sequência ambientada dentro de uma boate. Em determinado momento, o atacante divide cena com Madonna em um banheiro, em uma passagem que rapidamente repercutiu entre fãs da artista e torcedores.

A produção retrata o universo da vida noturna e da cultura das pistas de dança, explorando temas como fama, exposição pública e privacidade. O curta também reúne diversas celebridades do entretenimento e da moda.

Entre os participantes estão Kate Moss, Gwendoline Christie, Benedict Cumberbatch, Debi Mazar, Honey Dijon, além de Cole Palmer, companheiro de João Pedro no Chelsea.

Novo álbum terá participações especiais

O curta apresenta faixas inéditas que estarão no novo disco da cantora, entre elas "I Feel So Free", "Good for the Soul", "One Step Away", "Danceteria" e "Read My Lips".

Uma das músicas mais aguardadas é "Bring Your Love", gravada em parceria com Sabrina Carpenter. O filme também conta com a participação de Lourdes Leon.

Fora da Copa

A participação acontece poucos dias após João Pedro ficar fora da lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O atacante vinha sendo acompanhado pela comissão técnica de Carlo Ancelotti e era apontado como um dos candidatos a integrar o grupo brasileiro.