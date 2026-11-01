NAS REDES SOCIAIS

Jogador que será pai volta a flertar com Virginia após ser exposto pela ex grávida

Kauã Elias comentou novas fotos sensuais da influenciadora em Nova York horas depois de Bruna Rotta fazer um desabafo sobre o comportamento do atacante

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 10:08

Virginia Fonseca usou fantasia de "angel" inspirada em Gisele Bündchen no Halloween Crédito: Reprodução/Instagram

Kauã Elias voltou a chamar atenção nas redes sociais ao interagir com novas fotos de Virginia Fonseca. O atacante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, deixou emojis apaixonados em uma publicação da influenciadora neste sábado (31), poucas horas depois de ser exposto pela ex-companheira, Bruna Rotta, que está na reta final da gravidez da primeira filha do jogador.

Virginia está em Nova York, nos Estados Unidos, onde participa das celebrações de Halloween. Para a ocasião, a empresária publicou um álbum de fotos usando uma fantasia inspirada em Gisele Bündchen no desfile da Victoria's Secret de 2005. Na legenda, escreveu: "Doçura ou travessura".

Virginia Fonseca usou fantasia de "angel" inspirada em Gisele Bündchen no Halloween 1 de 8

A nova interação aconteceu depois de Kauã já ter reagido a outra publicação da influenciadora. Na sexta-feira (30), ele deixou emojis de suspiro e apaixonado em fotos nas quais Virginia aparecia fantasiada de coelhinha. Após os comentários, os dois passaram a se seguir no Instagram.

Kauã Elias voltou a comentar fotos de Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Desabafo de Bruna Rotta

A movimentação nas redes aconteceu em meio à repercussão de um desabafo de Bruna Rotta. Em comentário publicado em uma página de celebridades, a influenciadora confirmou que Kauã tentava se reaproximar e ensaiar uma reconciliação quando viu a interação do jogador com Virginia.

Grávida da primeira filha do atacante, Bruna afirmou que prefere não ampliar a exposição do assunto neste momento, especialmente por estar no fim da gestação.

Kauã Elias 1 de 12

"Não quero que toda essa situação vire um teatro justamente no final da minha gestação, depois de tudo que vivi e de tudo que poupei de falar até aqui. Não sei quem te contou essas coisas, mas, sim, existe verdade no que foi dito. Prefiro ficar quieta e preservar esse momento, porque não quero trazer ainda mais problemas para uma situação que já é tão delicada", escreveu.

Na sequência, ela criticou a postura do ex-companheiro. "E, principalmente, não vou colocar o final da minha gestação em risco justamente por alguém que nunca teve um pingo de respeito e comprometimento", completou.