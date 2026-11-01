Jogador que será pai volta a flertar com Virginia após ser exposto pela ex grávida

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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 10:08
Kauã Elias voltou a chamar atenção nas redes sociais ao interagir com novas fotos de Virginia Fonseca. O atacante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, deixou emojis apaixonados em uma publicação da influenciadora neste sábado (31), poucas horas depois de ser exposto pela ex-companheira, Bruna Rotta, que está na reta final da gravidez da primeira filha do jogador.
Virginia está em Nova York, nos Estados Unidos, onde participa das celebrações de Halloween. Para a ocasião, a empresária publicou um álbum de fotos usando uma fantasia inspirada em Gisele Bündchen no desfile da Victoria's Secret de 2005. Na legenda, escreveu: "Doçura ou travessura".
Virginia Fonseca usou fantasia de "angel" inspirada em Gisele Bündchen no Halloween
A nova interação aconteceu depois de Kauã já ter reagido a outra publicação da influenciadora. Na sexta-feira (30), ele deixou emojis de suspiro e apaixonado em fotos nas quais Virginia aparecia fantasiada de coelhinha. Após os comentários, os dois passaram a se seguir no Instagram.
Desabafo de Bruna Rotta
A movimentação nas redes aconteceu em meio à repercussão de um desabafo de Bruna Rotta. Em comentário publicado em uma página de celebridades, a influenciadora confirmou que Kauã tentava se reaproximar e ensaiar uma reconciliação quando viu a interação do jogador com Virginia.
Grávida da primeira filha do atacante, Bruna afirmou que prefere não ampliar a exposição do assunto neste momento, especialmente por estar no fim da gestação.
Kauã Elias
"Não quero que toda essa situação vire um teatro justamente no final da minha gestação, depois de tudo que vivi e de tudo que poupei de falar até aqui. Não sei quem te contou essas coisas, mas, sim, existe verdade no que foi dito. Prefiro ficar quieta e preservar esse momento, porque não quero trazer ainda mais problemas para uma situação que já é tão delicada", escreveu.
Na sequência, ela criticou a postura do ex-companheiro. "E, principalmente, não vou colocar o final da minha gestação em risco justamente por alguém que nunca teve um pingo de respeito e comprometimento", completou.
Kauã Elias e Bruna Rotta esperam uma menina, que se chamará Helena. O jogador atua no Shakhtar Donetsk desde 2025, após ser revelado pelo Fluminense.