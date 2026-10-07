COINCIDÊNCIA

Jogadoras de times rivais descobrem que são irmãs durante partida e entram em choque

Samantha e Kyann foram adotadas por famílias diferentes e passaram 18 anos sem se conhecer; semelhança entre as duas chamou atenção em torneio nos Estados Unidos

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:32

Jogadoras de times rivais descobrem que são irmãs biológicas durante partida Crédito: Reprodução

Uma partida entre times rivais terminou com uma descoberta impressionante que mudou a vida de duas jovens para sempre. Samantha Rensvold, hoje com 19 anos, e Kyann Dean, de 18, descobriram durante um torneio de softball que são irmãs biológicas e haviam sido separadas ainda bebês.

O encontro aconteceu em 1º de agosto de 2025, durante o Veterans Memorial Softball Classic, em Belgrade, no estado de Montana, nos Estados Unidos. A história voltou a repercutir agora depois que Samantha contou novos detalhes à revista People.

Samantha sempre soube que era adotada e que tinha uma irmã mais nova, mas não sabia onde encontrá-la. A adoção de Kyann era sigilosa e as duas cresceram com famílias diferentes. A descoberta começou quando uma colega de Samantha reparou em uma jogadora da equipe adversária e comentou sobre a semelhança entre as duas.

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Samantha também percebeu os traços parecidos, mas teve receio de procurar a jovem e descobrir que estava enganada. Depois da partida, contou o episódio à mãe.

As duas decidiram então consultar a lista de atletas que participavam do torneio. Entre os nomes estava "Kyann", justamente o nome que a mãe biológica havia dado à irmã mais nova de Samantha. "Minha mãe disse: 'Essa só pode ser sua irmã. Não é coincidência'", contou.

Quando as equipes voltaram a se encontrar, as famílias começaram a conversar e comparar informações. O nome da mãe biológica e o hospital onde as jovens haviam nascido estavam entre os dados que coincidiam. "Não tinha como não sermos irmãs", afirmou Samantha.

Coincidências não pararam no parentesco

As famílias não chegaram a realizar um teste de DNA por considerarem que as informações reunidas eram suficientes para confirmar o parentesco. Depois da descoberta, Samantha e Kyann ainda perceberam que compartilhavam uma série de coincidências apesar de terem crescido separadas.

As duas escolheram o softball e, no torneio em que se encontraram, vestiam a camisa número 1 em seus respectivos times. No ensino médio, ambas também praticaram vôlei, jogaram na mesma posição e usaram o número 6. Samantha contou que até a risada das duas é parecida. "É como se a gente não soubesse o que sentir, porque esperamos a vida inteira por esse momento", disse.

Samantha e Kyann foram adotadas quando eram bebês e cresceram em diferentes famílias de Montana. Segundo Samantha, os pais biológicos eram muito jovens quando ela nasceu: a mãe tinha 19 anos e o pai, 17. Ela não sabe exatamente o motivo da adoção, mas acredita que a idade dos pais possa ter influenciado a decisão.

Antes de encontrar Kyann, Samantha já sabia da existência da irmã por meio de outro irmão biológico. Curiosamente, o esporte também esteve presente em outro reencontro familiar: aos 12 anos, Samantha conheceu a mãe biológica durante um torneio de softball.