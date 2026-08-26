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John Drops emagrece 40 kg e revela perrengue inusitado: ‘Preciso comprar cuecas novas’

Influenciador compartilhou o resultado da mudança nas redes sociais e brincou com a nova fase do corpo.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 17:14

John Drops revela perda de 40 kg e brinca que precisará comprar cuecas novas
John Drops revela perda de 40 kg e brinca que precisará comprar cuecas novas Crédito: Reprodução/Instagram

John Drops surpreendeu os seguidores ao revelar mais um resultado de sua jornada de emagrecimento. O influenciador contou que já eliminou cerca de 40 quilos e precisou renovar até as roupas íntimas por causa da mudança nas medidas.

“Hoje, ao total, se vão -40kg desde quando escolhi me olhar como uma blogueira saudável. E preciso comprar cuecas novas!!!”, brincou ele nas redes sociais.

John Drops

John Drops por Reprodução
John Drops por Reprodução
John Drops por Reprodução
John Drops por Reprodução
John Drops por Reprodução
John Drops por Reprodução
John Drops por Reprodução
John Drops por Reprodução
John Drops por Reprodução
John Drops por Reprodução
John Drops por Reprodução
1 de 11
John Drops por Reprodução

A transformação foi compartilhada na última terça-feira (25), quando John mostrou o resultado do processo e aproveitou para fazer piada com a nova fase.

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Conhecido pelo humor nas redes sociais, o influenciador ganhou fama ao recriar looks de celebridades usando objetos do dia a dia. Desta vez, porém, foi a própria transformação que virou assunto entre os seguidores.

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