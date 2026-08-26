John Drops emagrece 40 kg e revela perrengue inusitado: ‘Preciso comprar cuecas novas’

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 17:14
John Drops surpreendeu os seguidores ao revelar mais um resultado de sua jornada de emagrecimento. O influenciador contou que já eliminou cerca de 40 quilos e precisou renovar até as roupas íntimas por causa da mudança nas medidas.
“Hoje, ao total, se vão -40kg desde quando escolhi me olhar como uma blogueira saudável. E preciso comprar cuecas novas!!!”, brincou ele nas redes sociais.
John Drops
A transformação foi compartilhada na última terça-feira (25), quando John mostrou o resultado do processo e aproveitou para fazer piada com a nova fase.
Conhecido pelo humor nas redes sociais, o influenciador ganhou fama ao recriar looks de celebridades usando objetos do dia a dia. Desta vez, porém, foi a própria transformação que virou assunto entre os seguidores.