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Jojo Todynho se revolta após crítica sobre tratamento dos cães e dispara: 'Vivem melhor do que você'

Influenciadora perdeu a paciência com seguidora que questionou o tamanho do canil e explicou por que não deixa os animais dormirem em sua cama

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 18:34

Jojo Todynho
Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho não gostou de receber críticas sobre a maneira como cuida de seus cachorros. Nesta segunda-feira (12), a influenciadora usou os stories do Instagram para responder a uma mulher que considerou pequeno o espaço reservado aos animais em sua residência. Irritada, ela rebateu a observação e afirmou que seus cães têm uma vida melhor do que a da própria seguidora.

A discussão começou depois que Jojo compartilhou um vídeo mostrando a limpeza do canil. Uma internauta questionou as condições do local, o que provocou a reação da famosa.

Jojo Todynho depois e antes da mudança

Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho passou por cirurgia baríátrica por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
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Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram

"Ontem eu postei limpando o canil deles, né? Aí teve uma mulher que falou assim: 'Que absurdo eles ficarem nesse lugar apertado'. Eu falei: 'Cala a sua boca. Você não sabe nem o tamanho da minha casa e você tá falando do que você não sabe. Os meus cachorros vivem melhor do que você'", contou.

Jojo também reclamou de ser considerada arrogante quando responde a comentários desse tipo. Segundo ela, as pessoas fazem julgamentos sem conhecer sua rotina ou a estrutura da casa.

A influenciadora esclareceu que os cães não ficam confinados no canil e têm liberdade para circular pela residência. Isso, no entanto, não significa que possam ocupar todos os espaços.

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"'Ah, eles não entram dentro de casa?' Entram. Entram, circulam e saem. Não tenho bicho para ficar deitado na minha cama, no meu joelho, nas minhas coisas, não", explicou.

Para Jojo, estabelecer limites não significa deixar de oferecer carinho e cuidados aos animais. Ela ressaltou que mantém o canil higienizado diariamente e se preocupa com a qualidade da água oferecida aos cachorros.

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"Eu tenho bicho porque eu gosto de bicho e trato bicho como bicho. Entendeu? Eu amo, cuido, vivem muito bem, mas cada um no seu devido lugar. Lavo todos os dias o canil deles. Todos os dias! Por quê? Porque eles devem e precisam viver em ambientes limpos. Meus bichos bebem água filtrada", afirmou.

O desabafo acontece depois de Jojo comentar uma mudança em sua relação com as redes sociais. Recentemente, ela disse que passou a preservar mais a vida pessoal e a evitar dar satisfações sobre cada decisão que toma.

A influenciadora afirmou que prefere realizar seus planos longe dos comentários alheios e compartilhar as conquistas apenas quando considera necessário.

"Gente, no off!", resumiu, ao explicar que tem encontrado mais tranquilidade mantendo parte da rotina fora da exposição pública.

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