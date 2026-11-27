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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 13:44
A cantora Jojo Todynho entrou com um novo recurso na Justiça na quarta-feira (25) contra a deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT). De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, no portal Metrópoles, a artista agora pede R$ 35 mil de indenização por danos morais e tenta mudar a decisão que negou tirar os posts da parlamentar do ar.
Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país
A defesa da influenciadora protocolou embargos de declaração, um pedido para que o juiz esclareça pontos que não ficaram claros na sentença, para contestar a decisão. A defesa diz que a Justiça não olhou cada fala da deputada separadamente e deixou passar possíveis exageros antes de dizer que tudo era apenas liberdade de expressão.
O processo começou depois que Jojo se sentiu ofendida com publicações feitas por Ana Elisa no Instagram e no TikTok. Na ação, que também cita as duas redes sociais como rés, a cantora pediu uma ordem urgente para apagar o conteúdo na hora e exigiu que tudo fosse excluído de vez no fim do julgamento.
No dia 12 de novembro, a 22ª Vara Cível da Capital do Rio de Janeiro recusou o pedido de urgência. A juíza avaliou que, naquele primeiro momento, os posts pareciam só uma discussão política entre duas pessoas famosas, sem motivo para punir a deputada antes do fim do processo. Como a ação continua correndo, Jojo espera agora uma nova resposta da Justiça.