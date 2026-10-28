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Jonatas Faro aparece com namorado em foto após revelar bissexualidade

Após deixar o reality show, o ator compartilhou um registro com o economista Paulo Mesquita, com quem mantém um relacionamento discreto há cerca de dois anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:37

Jonatas Faro compartilha registro raro com namorado após assumir relação
Jonatas Faro compartilha registro raro com namorado após assumir relação Crédito: Reprodução

O ator Jonatas Faro, de 39 anos, compartilhou uma foto ao lado do namorado, o economista Paulo Mesquita, de 46, após falar publicamente sobre sua bissexualidade durante sua participação em A Fazenda. O registro foi feito durante um encontro com amigos em um quiosque na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (27).

Conhecido por trabalhos em produções como Malhação e Chiquititas, Jonatas mantém o relacionamento com Paulo há cerca de dois anos, longe dos holofotes. A imagem compartilhada nas redes sociais chamou atenção por mostrar o casal em um momento descontraído.

Jônatas Faro

Jonatas Faro compartilha registro raro com namorado após assumir relação por Reprodução
Ator Jônatas Faro por Reprodução
Ator Jônatas Faro por Reprodução
Ator Jônatas Faro por REPRODUÇÃO/RECORDPLUS
Ator Jônatas Faro por João Miguel Júnior/TV Globo
Ator Jônatas Faro por Reprodução
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Jonatas Faro compartilha registro raro com namorado após assumir relação por Reprodução

Foi durante o reality show que o ator falou pela primeira vez sobre o relacionamento com um homem e revelou ser bissexual. Jonatas deixou o programa na semana passada, após desistir da competição.

Paulo Mesquita também é conhecido por sua ligação com Gloria Maria. O economista era amigo próximo da jornalista, que morreu em 2023, e está entre as pessoas de confiança que ficaram responsáveis por acompanhar as filhas dela, Maria, de 18 anos, e Laura, de 17.

Jonatas Faro foi casado com a atriz Danielle Winits entre 2010 e 2011. Os dois são pais de Guy, que tem 15 anos.

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