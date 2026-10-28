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Jonatas Faro aparece com namorado em foto após revelar bissexualidade

Após deixar o reality show, o ator compartilhou um registro com o economista Paulo Mesquita, com quem mantém um relacionamento discreto há cerca de dois anos

Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:37

Jonatas Faro compartilha registro raro com namorado após assumir relação Crédito: Reprodução

O ator Jonatas Faro, de 39 anos, compartilhou uma foto ao lado do namorado, o economista Paulo Mesquita, de 46, após falar publicamente sobre sua bissexualidade durante sua participação em A Fazenda. O registro foi feito durante um encontro com amigos em um quiosque na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (27).

Conhecido por trabalhos em produções como Malhação e Chiquititas, Jonatas mantém o relacionamento com Paulo há cerca de dois anos, longe dos holofotes. A imagem compartilhada nas redes sociais chamou atenção por mostrar o casal em um momento descontraído.

Jônatas Faro 1 de 6

Foi durante o reality show que o ator falou pela primeira vez sobre o relacionamento com um homem e revelou ser bissexual. Jonatas deixou o programa na semana passada, após desistir da competição.

Paulo Mesquita também é conhecido por sua ligação com Gloria Maria. O economista era amigo próximo da jornalista, que morreu em 2023, e está entre as pessoas de confiança que ficaram responsáveis por acompanhar as filhas dela, Maria, de 18 anos, e Laura, de 17.