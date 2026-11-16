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Jônatas Faro confessa que se afastou do filho e abre o coração: ‘Como se tivesse visto ontem’

Ator deu detalhes da relação com o filho que vive a distância

Felipe Sena

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 20:26

Jônatas Faro é pai de Guy, fruto do relacionamento com Danielle Winits Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O ator Jônatas Faro abriu o coração sobre o afastamento do filho Guy, de 15 anos, fruto de seu antigo casamento com a atriz Danielle Winits.

"Houve momentos em que precisei me afastar. Fui para o Canadá trabalhar. Também já passei um tempo em São Paulo com a família", disse o ator, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, divulgada neste domingo (15).

Ator Jônatas Faro 1 de 16

Para Jônatas, Guy é um “presente de Deus”. O ator admite que é exigente como pai. “Se eu já sou crítico na vida, como pai, quando eu estou com ele, sou mais ainda. Minha preocupação é sempre saber se ele está bem, se está feliz e à vontade", declarou”, afirmou.

Segundo ele, a distância física não abalou o vínculo afetivo entre os dois. "Ele tem o mesmo temperamento que eu. É tranquilo, tem uma postura, algo que herdou do avô. Apesar de ser apenas um menino de 15 anos, tem esse temperamento nato", observou.

"A conexão de um pai com um filho é algo que vem de Deus. Só quem tem um filho mesmo sabe. A gente fala sem falar nada. A gente pode ficar um tempo sem se ver, mas, quando encontra, é como se tivesse visto ontem", acrescentou.

O ator ainda foi questionado sobre declarações públicas de Danielle Winits, que em várias ocasiões afirmou que cria Guy como “mãe solo”. "Eu encaro com muito respeito, eu honro muito a Danielle na batalha dela. Eu sou filho de uma mãe que também me criou sem a presença constante do meu pai", disse.

Jônatas também elogiou a dedicação diária da atriz ao adolescente. “"E, de fato, ela cria o Guy. Ele mora com ela, sempre morou. Eu honro a Danielle plenamente. Ela é uma mãe maravilhosa, é uma mãe guerreira. De fato, ela cuida dele, tem uma autonomia diferente da minha. Isso possibilitou que ela tenha mais convívio diário com ele".