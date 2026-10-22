Jônatas Faro desiste de A Fazenda 18; saiba motivo

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Felipe Sena
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15:01
Fim de jogo para Jônatas Faro! O ator de 39 anos desistiu de A Fazenda 18, reality da Record, nesta quinta-feira (22).
Mais cedo, a produção do reality anunciou a decisão do peão para o restante dos participantes.
Jônatas Faro
No perfil oficial do Instagram do peão, foram divulgadas fotos dele, com uma legenda afirmando que o participante “não ultrapassou seus limites”.
“Hoje, Jônatas se despede da Fazenda, encerrando um ciclo de muitos aprendizados, emoções e momentos que ficarão marcados nessa trajetória. Fica o carinho por tudo o que viveu até aqui e a certeza de que essa experiência é apenas um capítulo de uma história que continua aqui fora. Estamos com você, Jônatas! E obrigado a todos pelo carinho e torcida?☀️”, diz ainda a legenda.
Quando o cuco tocou, os amigos começaram a chamar pelo ator e não o encontraram em nenhum lugar da residência. Então Ana alegou que o peão já tinha afirmado que iria desistir.
Juntos no quarto, Thaíde, Darlin, Maíra, Ariela, Ana e Mayk se despediram de Jônatas, emanando boas energias, sucesso e que ele tenha uma linda caminhada fora da sede.
Thaíde leu o recado da produção. “Atenção! Jônatas não faz mais parte de A Fazenda. Juntem os pertences dele e coloquem no camarim". Aliada do ator no jogo, Darlin foi uma das participantes mais emotivas com a notícia.
Nos últimos dias, Jônatas já vinha demonstrando desconforto diante das constantes discussões. Com isso, passou a ser chamado de "planta" entre os adversários.