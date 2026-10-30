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Jônatas Faro explica decisão de falar sobre sexualidade e revela acordo com namorado

Ator contou que não pretendia expor o relacionamento durante participação em 'A Fazenda 18', mas preferiu não esconder a verdade

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:55

Ator explicou que sua intenção nunca foi esconder o namoro, mas evitar que o companheiro, que não trabalha no meio artístico, também fosse exposto Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A participação de Jônatas Faro em A Fazenda 18 acabou trazendo detalhes de sua vida pessoal para o centro das atenções. Embora tenha permanecido no reality show por apenas 40 dias, o ator surpreendeu o público ao revelar que mantém um relacionamento com o economista Paulo Mesquita. Após deixar o programa, na última quinta-feira (22), ele explicou como lidou com a exposição e por que decidiu falar abertamente sobre o namoro.

Em entrevista ao programa Conta Para o Pasin, do Metrópoles, Jônatas afirmou que não tinha a intenção de transformar sua vida amorosa em assunto público. Discreto em relação aos relacionamentos, ele contou que foi questionado sobre sua sexualidade ainda na primeira semana de confinamento e optou por responder com sinceridade.

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"Sempre fui um cara muito discreto, mas sempre falei sobre isso. As pessoas que me conhecem sabem. Isso nunca foi uma pauta. Não estava preparado para falar sobre isso. Não gosto de falar sobre isso. É um assunto muito particular da vida de cada um", declarou.

O ator explicou que sua intenção nunca foi esconder o namoro, mas evitar que o companheiro, que não trabalha no meio artístico, também fosse exposto. Segundo ele, preservar a identidade do namorado era uma preocupação desde o início da participação no reality.

"Fui pronto para não expor, mas fui honesto. A minha preocupação era ser honesto. Não vou falar que 'namoro ela' porque é injusto comigo, é um homem, é ele. É uma pessoa fora do meio, não é artista e não tem que ser trazido para nenhuma pauta. Nunca escondi", afirmou.

Jônatas também comentou a repercussão da revelação e ponderou que o fato de manter uma postura reservada pode ter contribuído para a surpresa do público. O ator disse que está em seu terceiro relacionamento amoroso e sempre preferiu não compartilhar muitos detalhes da vida afetiva.

Ator diz não temer impactos na carreira

Apesar da repercussão, Jônatas garantiu que não tem receio de que a exposição de sua sexualidade interfira em sua trajetória profissional. Para ele, a autenticidade é fundamental, especialmente em um momento em que figuras públicas se comunicam diretamente com milhões de pessoas.

"Nunca tive medo disso, principalmente agora. Estamos na era da verdade, da honestidade. Hoje em dia, o que comunica é você ser genuíno no seu caminho e nas suas escolhas. A gente não pode tentar ser o que não é. A minha história é essa. É mais do que dever, de cada um, principalmente de pessoas públicas, ser o mais genuíno possível. Estamos nos comunicando com milhões de pessoas", disse.

Mesmo com o relacionamento agora conhecido pelo público, o artista não pretende mudar sua maneira de lidar com a intimidade. Ele reforçou que prefere manter a vida pessoal longe dos holofotes e que essa característica faz parte de seu temperamento.

"Esse Jônatas sou eu desde sempre. Nunca expus. Sou tranquilo e discreto. O que eu exponho é o que eu vivo. Quando saio e encontro amigos, nunca intencionalmente. Gosto de ficar mais reservado. Esse é meu temperamento, não tem a ver com eu ser uma pessoa pública", explicou.

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Durante o confinamento, uma declaração do ator sobre seu relacionamento também repercutiu nas redes sociais. Na ocasião, ele afirmou que havia dado liberdade para Paulo Mesquita seguir a vida caso alguma atitude sua dentro do programa o incomodasse.

Questionado sobre a repercussão da fala, Jônatas disse que chegou a conversar com amigos para entender a dimensão que o comentário tomou. Segundo ele, a intenção era demonstrar respeito pelo companheiro e evitar que o namorado se sentisse obrigado a permanecer na relação diante de alguma situação desagradável.

"Eu até indaguei meus amigos sobre isso. Não entendi o que essa fala causou tanto assim. Essa fala veio num lugar de humildade. Eu disse a ele: 'Olha, se você assistir alguma coisa e não te agradar, alguma fala minha ou algo assim, pode seguir sua vida. Te dou total liberdade. Não fique constrangido'. Da minha parte foi isso. Se eu constranger de alguma forma, por favor, siga. Do meu ponto de vista foi essa intenção. Mas deu tudo certo, graças a Deus", avaliou.

O relacionamento entre Jônatas e Paulo já dura aproximadamente dois anos e foi mantido longe da exposição pública. Antes, o ator foi casado com a atriz Danielle Winits, entre 2010 e 2011. Da união nasceu Guy, atualmente com 15 anos.