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Jonatas Faro revela que está ficando com um homem fora de ‘A Fazenda’

Ator contou a novidade durante conversa com os peões e ainda fez piada sobre a possibilidade de ser surpreendido pelo parceiro enquanto estiver confinado

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 13:27

Jonatas Faro revela que está se relacionando com um homem fora de ‘A Fazenda’
Jonatas Faro revela que está se relacionando com um homem fora de ‘A Fazenda’ Crédito: Reprodução

Jonatas Faro revelou durante uma conversa com os peões de A Fazenda 18 que está ficando com um homem fora do reality. O assunto surgiu de maneira descontraída entre os participantes, e o ator aproveitou para brincar sobre a situação enquanto permanece confinado.

Em tom bem-humorado, Jonatas comentou que existe alguém esperando por ele do lado de fora e fez uma provocação sobre a possibilidade de o affair se envolver com outra pessoa durante sua passagem pelo programa. “Depois você me comunica”, brincou o ator.

A revelação acontece em um momento em que Jonatas vem adotando uma postura mais discreta no jogo. O peão chegou a admitir que não acredita ter uma trajetória longa no reality justamente por não se sentir confortável com a dinâmica de conflitos. 

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

Nos últimos dias, ele também se envolveu em uma movimentação do jogo ao ser confrontado por Daniel Erthal após a dinâmica do Resta Um. Erthal afirmou que Jonatas havia prometido salvá-lo, mas acabou escolhendo Ariela Carasso. Record

Jonatas Faro já foi casado com Danielle Winits

Antes do novo relacionamento revelado no reality, Jonatas teve uma união bastante conhecida com Danielle Winits. Os dois começaram a namorar em 2010, se casaram em dezembro daquele ano e tiveram Guy, nascido em abril de 2011. A relação, porém, terminou poucos meses depois, ainda durante a gestação. 

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Em entrevistas mais recentes, Danielle falou sobre a relação com o ex-marido e afirmou que assumiu sozinha boa parte da criação de Guy. Em 2024, a atriz disse que gostaria de ter uma relação amigável com os ex, mas que isso não havia sido possível com Jonatas. 

Já em 2025, Danielle voltou a comentar o assunto e criticou o que classificou como ausência de Jonatas na criação do filho. O ator não se manifestou publicamente sobre as acusações. UOL

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