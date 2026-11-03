POLÊMICA

Jorge & Mateus são retirados do Réveillon de Fortaleza e Recife após polêmica política

Prefeito Evandro Leitão anunciou o cancelamento da participação da dupla na festa de 2027; artistas foram alvo de críticas após apoio a Flávio Bolsonaro

Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 23:53

Jorge & Mateus foram alvo de críticas após a confirmação de shows no Nordeste Crédito: Reprodução

A dupla Jorge & Mateus está fora dos réveillons de Fortaleza e Recife em 2027. As prefeituras das duas capitais anunciaram nesta terça-feira (3) o cancelamento das apresentações, após a repercussão das manifestações políticas envolvendo o cantor Jorge, que declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) durante a campanha presidencial.

Em Fortaleza, o prefeito Evandro Leitão (PT) comunicou a decisão à noite. Segundo ele, as negociações para a contratação dos artistas haviam começado meses antes, mas as polêmicas posteriores desviaram a atenção do objetivo da festa.

“Diante das questões posteriores que geraram polêmica, tirando o foco do nosso real objetivo, que é fazer uma das maiores e mais animadas festas populares do país, foi acordado o cancelamento da participação da dupla”, afirmou.

Jorge & Mateus 1 de 4

No Recife, o prefeito Victor Marques (PCdoB) também anunciou a retirada dos sertanejos da Virada Recife 2027. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele justificou que não havia mais clima para a apresentação.

“A virada do ano é sempre um momento de união, unidade, fraternidade, de estar junto de quem a gente ama, de muito amor e também de renovação da esperança. E é justamente por esse motivo que não há mais clima para a apresentação da dupla Jorge & Mateus dentro da nossa programação”, declarou.

A decisão no Recife ocorreu depois de o prefeito ter defendido, na segunda-feira (2), o respeito às diferenças políticas e a manutenção da dupla no evento. A mudança veio em meio à pressão de internautas que questionaram a contratação após a circulação de um vídeo em que Jorge manifesta apoio a Flávio Bolsonaro e afirma: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”.

A apresentação no Recife estava prevista para 27 de dezembro, na Praia do Pina. Em Fortaleza, a dupla integrava a programação do Réveillon de Todos 2027, que terá dois dias de festa e polos descentralizados.

Em nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que o cancelamento foi acordado entre as partes e ressaltou que os cachês das atrações são pagos integralmente por patrocinadores privados, sem utilização de recursos municipais.