Jorge, dupla de Mateus, se pronuncia após ter shows cancelados no Nordeste: 'Gratidão'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:33
O cantor sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, divulgou uma nota oficial nesta quarta-feira (4) para responder à onda de críticas nas redes sociais e ao cancelamento de apresentações agendadas para o fim do ano no Nordeste. Os shows marcados para os Réveillons de Fortaleza e Recife foram suspensos pelas prefeituras locais após protestos de internautas contra o apoio do artista ao senador Flávio Bolsonaro (PL) durante o período eleitoral.
Jorge & Mateus
No comunicado, o músico garantiu que nunca fez comentários depreciativos sobre a região e fez questão de isentar o parceiro de palco de qualquer envolvimento no caso. "As falas que estão sendo atribuídas a mim, especialmente em relação ao Nordeste e ao povo nordestino, não são verdadeiras", escreveu Jorge. Ele reforçou que publicou o texto em nome próprio por envolver uma escolha pessoal: "Faço esse esclarecimento em meu nome, por se tratar de uma situação relacionada a mim, e não ao Mateus ou à nossa trajetória como dupla".
O cantor declarou que construiu uma relação de carinho com a região ao longo das duas décadas de estrada com a dupla. "Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito", afirmou o sertanejo. Ele acrescentou ter "gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira".
Ao rebater os boatos de que teria ofendido o público local, Jorge defendeu a convivência pacífica entre pessoas com pensamentos opostos. "Respeito as diferentes opiniões e acredito que, acima de qualquer divergência, devem prevalecer o diálogo, a empatia e o respeito", concluiu na mensagem.
O descontentamento dos fãs começou após a circulação de imagens gravadas em 20 de outubro, durante uma reunião política de artistas do meio sertanejo em Nerópolis, no interior de Goiás. No evento de apoio a Flávio Bolsonaro, Jorge apareceu entoando o verso "pode chorar, mas eu não voto no PT". O cantor Mateus não participou do ato nem fez declarações.
Como o Partido dos Trabalhadores mantém histórico de vitórias nas capitais nordestinas, a gravação gerou pedidos de boicote por parte do público. Grupos foram aos perfis das prefeituras cobrar o cancelamento dos contratos da dupla para as festas de virada do ano, movimento que ganhou força ao longo da semana.
Diante da repercussão, a Prefeitura de Fortaleza confirmou a saída dos sertanejos da festa de réveillon. O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou em comunicado que o cancelamento ocorreu de forma conjunta entre a gestão e a produção dos músicos, após constatar que as polêmicas públicas "tiraram o foco do objetivo da festa". A administração municipal pontuou que o cachê seria pago por patrocinadores privados, sem recursos públicos diretos.
Em Recife, o prefeito Victor Marques (PCdoB) tomou a mesma decisão em relação à apresentação marcada para 27 de dezembro na Praia do Pina. O gestor, que antes havia defendido a presença do grupo, mudou de postura na terça-feira (3) e publicou um vídeo avisando que "não havia mais clima" para a apresentação da dupla na programação oficial da capital pernambucana.
"Diante de algumas informações que circularam nas redes sociais nos últimos dias, considero importante esclarecer que as falas que estão sendo atribuídas a mim, especialmente em relação ao Nordeste e ao povo nordestino, não são verdadeiras.
Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito.
Faço esse esclarecimento em meu nome, por se tratar de uma situação relacionada a mim, e não ao Mateus ou à nossa trajetória como dupla.
Ao longo da minha carreira, tive o privilégio de conhecer todos os estados do Nordeste, cantar para milhares de pessoas e receber um carinho que sempre levarei comigo.
Tenho uma gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira e para a minha própria caminhada.
Respeito as diferentes opiniões e acredito que, acima de qualquer divergência, devem prevalecer o diálogo, a empatia e o respeito.
A música sempre foi a minha forma de me conectar com as pessoas, levar alegria e retribuir todo o carinho que recebo.
Independentemente de qualquer diferença, meu desejo é que o nosso país esteja bem, que as pessoas estejam bem e que nunca percamos o respeito uns pelos outros.
Jorge"