POLÊMICA

Jorge, dupla de Mateus, se pronuncia após ter shows cancelados no Nordeste: 'Gratidão'

Sertanejo divulgou comunicado após prefeituras de Fortaleza e Recife cancelarem shows

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:33

Jorge & Mateus Crédito: Reprodução

O cantor sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, divulgou uma nota oficial nesta quarta-feira (4) para responder à onda de críticas nas redes sociais e ao cancelamento de apresentações agendadas para o fim do ano no Nordeste. Os shows marcados para os Réveillons de Fortaleza e Recife foram suspensos pelas prefeituras locais após protestos de internautas contra o apoio do artista ao senador Flávio Bolsonaro (PL) durante o período eleitoral.

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No comunicado, o músico garantiu que nunca fez comentários depreciativos sobre a região e fez questão de isentar o parceiro de palco de qualquer envolvimento no caso. "As falas que estão sendo atribuídas a mim, especialmente em relação ao Nordeste e ao povo nordestino, não são verdadeiras", escreveu Jorge. Ele reforçou que publicou o texto em nome próprio por envolver uma escolha pessoal: "Faço esse esclarecimento em meu nome, por se tratar de uma situação relacionada a mim, e não ao Mateus ou à nossa trajetória como dupla".

O cantor declarou que construiu uma relação de carinho com a região ao longo das duas décadas de estrada com a dupla. "Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito", afirmou o sertanejo. Ele acrescentou ter "gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira".

Ao rebater os boatos de que teria ofendido o público local, Jorge defendeu a convivência pacífica entre pessoas com pensamentos opostos. "Respeito as diferentes opiniões e acredito que, acima de qualquer divergência, devem prevalecer o diálogo, a empatia e o respeito", concluiu na mensagem.

O descontentamento dos fãs começou após a circulação de imagens gravadas em 20 de outubro, durante uma reunião política de artistas do meio sertanejo em Nerópolis, no interior de Goiás. No evento de apoio a Flávio Bolsonaro, Jorge apareceu entoando o verso "pode chorar, mas eu não voto no PT". O cantor Mateus não participou do ato nem fez declarações.

Como o Partido dos Trabalhadores mantém histórico de vitórias nas capitais nordestinas, a gravação gerou pedidos de boicote por parte do público. Grupos foram aos perfis das prefeituras cobrar o cancelamento dos contratos da dupla para as festas de virada do ano, movimento que ganhou força ao longo da semana.

Prefeituras de Fortaleza e Recife cancelaram apresentações

Diante da repercussão, a Prefeitura de Fortaleza confirmou a saída dos sertanejos da festa de réveillon. O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou em comunicado que o cancelamento ocorreu de forma conjunta entre a gestão e a produção dos músicos, após constatar que as polêmicas públicas "tiraram o foco do objetivo da festa". A administração municipal pontuou que o cachê seria pago por patrocinadores privados, sem recursos públicos diretos.

Em Recife, o prefeito Victor Marques (PCdoB) tomou a mesma decisão em relação à apresentação marcada para 27 de dezembro na Praia do Pina. O gestor, que antes havia defendido a presença do grupo, mudou de postura na terça-feira (3) e publicou um vídeo avisando que "não havia mais clima" para a apresentação da dupla na programação oficial da capital pernambucana.

Leia a nota na íntegra

"Diante de algumas informações que circularam nas redes sociais nos últimos dias, considero importante esclarecer que as falas que estão sendo atribuídas a mim, especialmente em relação ao Nordeste e ao povo nordestino, não são verdadeiras.

Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito.

Faço esse esclarecimento em meu nome, por se tratar de uma situação relacionada a mim, e não ao Mateus ou à nossa trajetória como dupla.

Ao longo da minha carreira, tive o privilégio de conhecer todos os estados do Nordeste, cantar para milhares de pessoas e receber um carinho que sempre levarei comigo.

Tenho uma gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira e para a minha própria caminhada.

Respeito as diferentes opiniões e acredito que, acima de qualquer divergência, devem prevalecer o diálogo, a empatia e o respeito.

A música sempre foi a minha forma de me conectar com as pessoas, levar alegria e retribuir todo o carinho que recebo.

Independentemente de qualquer diferença, meu desejo é que o nosso país esteja bem, que as pessoas estejam bem e que nunca percamos o respeito uns pelos outros.