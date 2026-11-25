TELEVISÃO

Jornalista com mais de 30 anos de carreira é demitido em onda de dispensas em afiliadas da Globo

Saída de Lúcio Ramos da TV Tem provocou uma onda de mensagens de apoio nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:00

Lúcio Ramos Crédito: Reprodução/Instagram

O jornalista Lúcio Ramos foi demitido da TV Tem, afiliada da Globo em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na tarde da última terça-feira (24). Com mais de 30 anos de carreira, o apresentador do "Tem Notícias 2ª Edição" recebeu uma série de homenagens de telespectadores e colegas de profissão após a notícia de seu desligamento.

A repercussão foi marcada por manifestações de carinho e reconhecimento ao trabalho de Lúcio. Profissionais da imprensa, como Cida Caran, Marisa Amorim, Patrícia Andrik e Paulo Becknetter, publicaram mensagens em homenagem ao colega.

Lúcio Ramos 1 de 17

Na noite de terça-feira, por volta das 19h, Patrícia Ribeiro, esposa do apresentador, confirmou a demissão por meio de uma publicação nos Stories. Ela agradeceu as mensagens recebidas pela família e comentou o momento vivido pelo casal.

"Olá, povo! Sim, é verdade que meu marido, Lúcio Ramos, foi desligado da TV Tem. São inúmeras as mensagens de carinho que temos recebido online e offline, e agradecemos por todas. A vida é cíclica, por isso vamos em frente", escreveu.

Esposa de Lúcio Ramos confirmou demissão Crédito: Reprodução/Instagram

Mais de três décadas no jornalismo

Lúcio Ramos construiu uma trajetória de mais de 30 anos na televisão, com passagens por diferentes afiliadas da Globo no interior paulista. Desde a década de 1990, comandou telejornais e também trabalhou na sede da emissora, em São Paulo, como repórter.

O jornalista ainda passou pela Record e pelo SBT e se tornou um dos profissionais mais conhecidos do público do interior de São Paulo.

A demissão ocorre em meio a uma onda de cortes no telejornalismo brasileiro. Emissoras regionais de diferentes grupos também registraram desligamentos recentemente, entre elas a TV Anhanguera, em Goiás, a RPC, no Paraná, e canais do grupo EPTV, segundo o Terra.