SAÚDE

Jornalista da Globo, Chico Pinheiro reaparece durante quimioterapia e fala sobre tratamento contra câncer

Jornalista passou por duas cirurgias após diagnóstico de câncer no intestino e está na penúltima semana de um ciclo de 12 semanas de quimioterapia

Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 14:00

Chico Pinheiro Crédito: Reprodução

Chico Pinheiro, de 72 anos, compartilhou nesta sexta-feira (4) uma atualização sobre o tratamento contra um câncer no intestino. O jornalista publicou um vídeo diretamente do Hospital do Coração (HCor), no bairro do Paraíso, em São Paulo, onde realiza a 11ª semana de quimioterapia.

“Estou aqui no Hospital do Coração, no HCor, fazendo a minha 11ª semana de quimioterapia. Duas cirurgias depois, mais 12 semanas de quimioterapia, essa é a 11ª, para eu me livrar do câncer. Está indo, está indo”, afirmou.

Chico Pinheiro 1 de 16

A fala mostra que o tratamento está na reta final do ciclo previsto. Chico ainda usou o bom humor para brincar com a expressão “farmar aura”, que ganhou popularidade nas redes sociais, e repetiu a sequência “six-seven”. “Mais um pouquinho e estarei pronto e garanto para vocês que aqui do Hospital do Coração, do HCor, no Paraíso, eu vou sair daqui capaz de farmar aura”, disse.

Durante o vídeo, o ex-âncora do “Bom Dia Brasil” também aproveitou para defender que um atendimento de qualidade esteja disponível para toda a população por meio do Sistema Único de Saúde. “É assim que a gente sai e vamos sair melhor ainda depois da eleição, porque a qualidade do tratamento aqui tem que ser assim para todo mundo, graças ao Sistema Único de Saúde”, declarou.

Diagnóstico foi revelado em maio

Chico Pinheiro contou publicamente em maio deste ano que havia sido diagnosticado com câncer no intestino. A revelação aconteceu durante uma entrevista com o cantor Zeca Baleiro, no programa “Chico Pinheiro Entrevista”.

Segundo ele, o tumor foi descoberto em estágio inicial e a previsão era que o tratamento cirúrgico fosse relativamente simples, com uma cirurgia robótica e alta poucos dias depois.

A recuperação, porém, acabou sendo mais complicada do que o esperado. “Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia. Descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e, três dias depois, eu iria para casa”, contou.

Complicação levou a nova cirurgia e UTI

Depois do primeiro procedimento, Chico desenvolveu uma aderência intestinal e precisou passar por uma segunda cirurgia.“Teve uma complicação posterior. Que eu saiba, não é culpa de nenhum médico. Realmente houve uma aderência intestinal, e tiveram que abrir e operar. Passei uns belos dias na UTI”, relatou.

O jornalista ficou internado por mais de um mês durante o processo e contou que a experiência mudou a forma como enxergava o próprio período de internação. “Você entra no hospital como doente. Para virar paciente, precisa exercitar a paciência para os médicos poderem trabalhar”, afirmou.

Música ajudou durante internação

Na conversa com Zeca Baleiro, Chico também revelou que encontrou conforto na música “Flor da Pele” durante os dias em que esteve internado.

Segundo ele, a canção o acompanhava emocionalmente enquanto observava outras pessoas enfrentando doenças e tratamentos. “A coisa mais presente na minha cabeça era você cantando. Eu ouvia você cantar uma música todo o tempo. Ouvia e chorava. Não era chorar de medo nem de nada, não. Era de perceber as pessoas que, na correria, você não vê. E pessoas sofrendo com a doença”, disse.