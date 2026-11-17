Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 18:16
A jornalista Beatriz Castro emocionou os seguidores ao revelar por meio de uma publicação no Instagram o diagnóstico de câncer de mama, nesta terça-feira (17), quando completa 66 anos.
Contratada pela Rede Globo, a jornalista contou que descobriu o câncer em exames de rotina, em outubro, e ainda ressaltou a importância da campanha do Outubro Rosa.
Beatriz Castro
Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil estimou 73.610 novos casos de câncer de mama em 2025, o que representa a principal incidência de câncer entre as mulheres e a principal causa de morte por câncer na população feminina.
“Os exames de rotina me incluíram nesta estatística, mas aprendi que a descoberta precoce é sinônimo de cura”, escreveu a jornalista em texto na legenda do Instagram que traz uma foto de suas mãos em uma cama de hospital, e em outra, sorrindo ao segurar uma flor rosa.
A jornalista também explicou que precisou ser submetida a uma cirurgia, que tirou do seu corpo o “pedacinho que não” lhe pertencia. “Meu Anjo da Guarda é um cara legal. Me salvou a tempo de uma complicação maior”, escreveu ainda Beatriz.
“Estou bem, sem sintomas, ficarei poucos dias no estaleiro”, ressaltou. A jornalista ainda reforçou a importância para que as mulheres mantenham os exames em dia. “O SUS oferece a mamografia. Foi essa vigilância que me fez atravessar essa fase sem turbulência. Hoje, no dia do meu aniversário, vou voltar pra casa mais agradecida do que nunca pelo carinho da família, dos amigos, das profissionais que me atenderam, Dra. Beatriz Maranhão, Dra. Ana Beatriz Albuquerque, Andreza Monteiro e toda equipe médica. Estou pronta pra mais um ano. Sigamos!”, finalizou.