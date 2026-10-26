Jornalista da Record, Celso Freitas, anuncia aposentadoria da TV após 56 anos de carreira

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Felipe Sena
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:53
O apresentador Celso Freitas, de 73 anos, anunciou sua aposentadoria na TV após 56 anos de carreira.
“Quero ter mais tempo para curtir a vida. Lá se vão 56 anos de jornada. Eu sou extremamente grato por participar da estreia do canal. Aliás, inaugurei Globo News, Record News e agora o SBT News. De todos guardo o tratamento especial que fui merecedor e pela oportunidade de realizar um trabalho diferenciado do Hard News”, declarou ao colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias.
Jornalista Celso Freitas
Conhecido por sua passagem na TV Globo, onde dividiu a bancada do Jornal Nacional com Cid Moreira, e pela Record, o jornalista estava a frente do SBT News há cerca de 11 meses.
Nas redes sociais, o jornalista convidou os telespectadores a acompanharem sua última aparição no telejornal. "Olha, hoje, 26 de outubro de 2026, eu convido você a assistir à minha última apresentação no Jornal do SBT News. Já fiz esses convites anteriormente, em várias edições, mas esta é a última, e eu conto com a sua audiência", declarou.
A carreira de Celso começou há muitos anos atrás, quando começou a trabalhar no rádio, no início da década de 1970. Chegou a Globo em 1973, quando passou a apresentar um bloco local do Jornal Nacional.
Com o tempo, conquistou espaço na edição nacional do telejornal, que apresentou ao lado de Cid Moreira. Na Globo, integrou ainda a equipe do Fantástico e fez a cobertura de acontecimentos que marcaram a história do país, entre eles a morte do piloto Ayrton Senna e a Copa do Mundo de 1994, quando a Seleção Brasileira conquistou o tetracampeonato.
Em 2004, o jornalista iniciou uma nova fase profissional assinou contrato com a Record. Na emissora, apresentou o Domingo Espetacular e assumiu a bancada do Jornal da Record, permanecendo no canal até 2025.
Ao longo do período, participou ainda da cobertura de acontecimentos internacionais, como a passagem do furacão Katrina pelos Estados Unidos, em 2005, o tsunami na Indonésia, em 2006, e a eleição de Barack Obama à Presidência dos Estados Unidos, em 2008.
O apresentador passou ainda a integrar a equipe da SBT News, onde comandava o principal telejornal. A experiência marcou sua última passagem pela televisão antes da decisão de se aposentar.