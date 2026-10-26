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Jornalista da Record, Celso Freitas, anuncia aposentadoria da TV após 56 anos de carreira

Apresentador teve passagem pela TV Globo, onde dividiu banca no Jornal Nacional, além do Fantástico, além de passar pela Record e SBT

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:53

Celso Freitas
Celso Freitas Crédito: Reprodução | SBT News

O apresentador Celso Freitas, de 73 anos, anunciou sua aposentadoria na TV após 56 anos de carreira.

“Quero ter mais tempo para curtir a vida. Lá se vão 56 anos de jornada. Eu sou extremamente grato por participar da estreia do canal. Aliás, inaugurei Globo News, Record News e agora o SBT News. De todos guardo o tratamento especial que fui merecedor e pela oportunidade de realizar um trabalho diferenciado do Hard News”, declarou ao colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias.

Jornalista Celso Freitas

Jornalista Celso Freitas por Reprodução
Jornalista Celso Freitas por Reprodução
Jornalista Celso Freitas por Reprodução
Jornalista Celso Freitas por Reprodução
Celso Freitas – 1983 a 1989, formando dupla com Cid Moreira por Reprodução/Memória Globo
Celso Freitas é demitido da Record após 21 anos na emissora por Reprodução/Instagram
Celso Freitas por Reprodução
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Jornalista Celso Freitas por Reprodução

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Conhecido por sua passagem na TV Globo, onde dividiu a bancada do Jornal Nacional com Cid Moreira, e pela Record, o jornalista estava a frente do SBT News há cerca de 11 meses.

Nas redes sociais, o jornalista convidou os telespectadores a acompanharem sua última aparição no telejornal. "Olha, hoje, 26 de outubro de 2026, eu convido você a assistir à minha última apresentação no Jornal do SBT News. Já fiz esses convites anteriormente, em várias edições, mas esta é a última, e eu conto com a sua audiência", declarou.

A carreira de Celso começou há muitos anos atrás, quando começou a trabalhar no rádio, no início da década de 1970. Chegou a Globo em 1973, quando passou a apresentar um bloco local do Jornal Nacional.

Com o tempo, conquistou espaço na edição nacional do telejornal, que apresentou ao lado de Cid Moreira. Na Globo, integrou ainda a equipe do Fantástico e fez a cobertura de acontecimentos que marcaram a história do país, entre eles a morte do piloto Ayrton Senna e a Copa do Mundo de 1994, quando a Seleção Brasileira conquistou o tetracampeonato.

Em 2004, o jornalista iniciou uma nova fase profissional assinou contrato com a Record. Na emissora, apresentou o Domingo Espetacular e assumiu a bancada do Jornal da Record, permanecendo no canal até 2025.

Ao longo do período, participou ainda da cobertura de acontecimentos internacionais, como a passagem do furacão Katrina pelos Estados Unidos, em 2005, o tsunami na Indonésia, em 2006, e a eleição de Barack Obama à Presidência dos Estados Unidos, em 2008.

O apresentador passou ainda a integrar a equipe da SBT News, onde comandava o principal telejornal. A experiência marcou sua última passagem pela televisão antes da decisão de se aposentar.

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Celso Freitas

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