ACIDENTE

Jornalista e cinegrafista são atropelados durante gravação ao vivo; veja vídeo

Alma De La Rosa e Cristo Morales, do canal Gamavisión, cobriam um deslizamento, quando foram atingidos

Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 20:49

Repórter foi surpreendida por carro durante gravação Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma jornalista e um cinegrafista foram atropelados por um carro enquanto faziam boletim ao vivo em Monterrey, no México, nesta sexta-feira (2).

Alma De La Rosa e Cristo Morales, do canal Gamavisión, cobriam um deslizamento ocasionado por uma batida de moto na avenida Morones Prieto quando foi atingida por um SUV.

Repórter e cinegrafista são atropelados durante boletim ao vivo 1 de 7

Imagens registraram o momento que a SUV, um Jeep azul, perde o controle e atinge os profissionais que estavam no local para transmissão. O acidente aconteceu por volta das 8h, na região de Morones Pietro.

De acordo com o jornal mexicano Milenio, o motorista teria perdido o controle do veículo após ser fechado por outro automóvel.

O portal Reporte Índigo informou que o carro derrapou no pavimento molhado e atingiu a jornalista e o cinegrafista. Após o acidente, equipes de Proteção Civil de Monterrey, Proteção Civil de Nuevo León e da Cruz Vermelha foram acionadas.