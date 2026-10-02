Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jornalista e cinegrafista são atropelados durante gravação ao vivo; veja vídeo

Alma De La Rosa e Cristo Morales, do canal Gamavisión, cobriam um deslizamento, quando foram atingidos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 20:49

Repórter foi surpreendida por carro durante gravação
Repórter foi surpreendida por carro durante gravação Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma jornalista e um cinegrafista foram atropelados por um carro enquanto faziam boletim ao vivo em Monterrey, no México, nesta sexta-feira (2).

Alma De La Rosa e Cristo Morales, do canal Gamavisión, cobriam um deslizamento ocasionado por uma batida de moto na avenida Morones Prieto quando foi atingida por um SUV.

Repórter e cinegrafista são atropelados durante boletim ao vivo

Acidente aconteceu no México por Reprodução | Redes Sociais e TV
Acidente aconteceu no México por Reprodução | Redes Sociais e TV
Acidente aconteceu no México por Reprodução | Redes Sociais e TV
Acidente aconteceu no México por Reprodução | Redes Sociais e TV
Acidente aconteceu no México por Reprodução | Redes Sociais e TV
Acidente aconteceu no México por Reprodução | Redes Sociais e TV
Acidente aconteceu no México por Reprodução | Redes Sociais e TV
1 de 7
Acidente aconteceu no México por Reprodução | Redes Sociais e TV

Leia mais

Imagem - Carol Lekker será demitida após polêmicas em bastidores de A Fazenda 18

Carol Lekker será demitida após polêmicas em bastidores de A Fazenda 18

Imagem - Web cria vídeo deepfake de sexo entre Jonas e Juliano Floss e dançarino se pronuncia

Web cria vídeo deepfake de sexo entre Jonas e Juliano Floss e dançarino se pronuncia

Imagem - Após rumores de namoro com empresária, Rebeca Andrade posa em Amsterdã e web percebe detalhe curioso

Após rumores de namoro com empresária, Rebeca Andrade posa em Amsterdã e web percebe detalhe curioso

Imagens registraram o momento que a SUV, um Jeep azul, perde o controle e atinge os profissionais que estavam no local para transmissão. O acidente aconteceu por volta das 8h, na região de Morones Pietro.

De acordo com o jornal mexicano Milenio, o motorista teria perdido o controle do veículo após ser fechado por outro automóvel.

O portal Reporte Índigo informou que o carro derrapou no pavimento molhado e atingiu a jornalista e o cinegrafista. Após o acidente, equipes de Proteção Civil de Monterrey, Proteção Civil de Nuevo León e da Cruz Vermelha foram acionadas.

Alma sofreu contusões, enquanto Cristo apresentou uma aparente fratura em uma das pernas. Ambos foram encaminhados para o Hospital de Zona Número 21 para o atendimento médico.

Tags:

México Repórter

Mais recentes

Imagem - Christina Rocha pede desculpas a Adryana após gafe de Carol Lekker sobre morte de Rick

Christina Rocha pede desculpas a Adryana após gafe de Carol Lekker sobre morte de Rick
Imagem - Genro de Xuxa, João Lucas surpreende ao soltar a voz em ensaio para musical brasileiro de Percy Jackson

Genro de Xuxa, João Lucas surpreende ao soltar a voz em ensaio para musical brasileiro de Percy Jackson
Imagem - Carol Lekker será demitida após polêmicas em bastidores de A Fazenda 18

Carol Lekker será demitida após polêmicas em bastidores de A Fazenda 18