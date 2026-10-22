HERÓI

Jornalista interrompe reportagem e pula em enchente para salvar motorista preso em carro que afundava; veja vídeo

Ele contou com a ajuda de um pedestre para retirar homem de veículo arrastado pela correnteza; automóvel ficou submerso logo após o resgate

Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 19:13

Repórter Will Murray Crédito: Reprodução

O que deveria ser apenas mais uma cobertura jornalística sobre as fortes chuvas na Austrália terminou em um resgate dramático. O repórter Will Murray, da emissora pública ABC, interrompeu o trabalho e entrou em uma área inundada para salvar um motorista que estava dentro de um carro arrastado pela correnteza. Com a ajuda de um pedestre, o jornalista conseguiu retirar o homem segundos antes de o veículo desaparecer sob a água.

O episódio aconteceu nesta quinta-feira (22), em uma região ao norte de Brisbane, no estado de Queensland. Murray acompanhava os estragos provocados pelas enchentes quando percebeu que um motorista tentava atravessar um trecho tomado pela água. O automóvel parou de funcionar, começou a flutuar e acabou sendo levado pela força da correnteza.

Repórter Will Murray foi um herói 1 de 7

Ao perceber o perigo, o repórter acionou os serviços de emergência. A situação, porém, se agravou rapidamente. Murray contou à ABC que perdeu o motorista de vista e decidiu entrar na água, mesmo diante dos riscos provocados pela inundação.

Um pedestre que estava nas proximidades também participou do salvamento. Os dois nadaram até o automóvel e tentaram abrir uma das portas, mas não conseguiram. Com o veículo afundando, subiram na parte traseira e chegaram a considerar quebrar um dos vidros para alcançar o motorista.

A solução veio quando Murray conseguiu abrir a porta traseira do lado do passageiro. A partir dali, ele e o outro homem conseguiram retirar o motorista e levá-lo para fora da água. Pouco depois, o carro ficou completamente submerso.

A sequência foi acompanhada pela cinegrafista Liz Pickering, que trabalhava com o jornalista na cobertura das enchentes. Impressionada com a rapidez da ação, ela destacou a importância da intervenção dos dois homens. "Os dois definitivamente salvaram a vida daquele homem", afirmou à ABC.

Segundo Murray, as equipes de emergência chegaram aproximadamente dez minutos depois do resgate. O intervalo evidencia como a situação exigiu uma reação imediata, já que o automóvel desapareceu sob a água antes da chegada dos socorristas.

A região enfrentava chuvas intensas. De acordo com a emissora australiana, o volume registrado chegou a cerca de 170 milímetros, quantidade suficiente para provocar alagamentos e tornar perigosas as travessias por áreas inundadas.