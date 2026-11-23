LUTO

Jornalista morre aos 29 anos após cair de bicicleta

Rodrigo Tavares Oliveira Mendes participava de uma competição no Piauí quando sofreu acidente

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 08:12

Jornalista e radialista Rodrigo Tavares Oliveira Mendes morreu aos 29 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O jornalista e radialista Rodrigo Tavares Oliveira Mendes morreu aos 29 anos, na tarde deste domingo (22), após sofrer um acidente durante uma prova de ciclismo em São Raimundo Nonato, no Sul do Piauí. O profissional caiu em uma ribanceira durante o percurso da competição.

Segundo informações preliminares, Rodrigo apresentou episódios de convulsão depois da queda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros, mas o jornalista sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento e não resistiu. De acordo com o órgão, ele também apresentava sinais de infarto.

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Amigos relataram que Rodrigo participava frequentemente de competições de ciclismo e não tinha histórico de doenças cardíacas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames periciais para esclarecer as circunstâncias da morte.

Os laudos deverão indicar se o jornalista passou mal durante a prova ou se a queda provocou os episódios de convulsão e a parada cardiorrespiratória.

Rodrigo trabalhava na Vale TV & Rádio, que publicou uma nota de pesar após a confirmação da morte.

Jornalista e radialista Rodrigo Tavares Oliveira Mendes morreu aos 29 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Veja o comunicado completo:

"É com profundo pesar que a Vale TV recebe a notícia do falecimento de nosso colaborador Rodrigo Oliveira.

Neste momento de tristeza, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Rodrigo.

Sua passagem pela nossa equipe deixa lembranças e sua ausência será sentida por todos que compartilharam momentos de trabalho e convivência ao seu lado.