LUTO NA TV

Jornalista que comandou a estreia do Bom Dia Brasil, Carlos Monforte morre aos 77 anos

Profissional teve uma carreira de mais de quatro décadas e foi um dos primeiros âncoras da TV brasileira

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:52

Carlos Monforte Crédito: Reprodução

O jornalista Carlos Monforte morreu nesta segunda-feira (31), aos 77 anos. Com mais de quatro décadas de carreira, ele foi um dos pioneiros do modelo de âncora no telejornalismo brasileiro e teve uma trajetória marcada pela cobertura política. Monforte estava em tratamento contra um câncer.

O profissional ganhou destaque na televisão principalmente pela atuação na Globo, onde chegou em 1978 como repórter local. Ao longo dos anos, passou pelo Jornal Nacional, Fantástico, Jornal da Globo e Bom Dia São Paulo, além de participar da criação do Bom Dia Brasil, que comandou durante nove anos.

Carlos Monforte 1 de 6

Quem foi Carlos Monforte?

Nascido em Santos, no litoral de São Paulo, Carlos Américo Aguiar Monforte começou a trabalhar como repórter no jornal A Tribuna antes mesmo de concluir a faculdade de Jornalismo. Formou-se em 1972, passou pela Secretaria de Obras do Estado de São Paulo e também atuou como repórter especial de O Estado de S. Paulo, entre 1973 e 1978.

Durante esse período, fez cursos de aperfeiçoamento na Universidade de Navarra, na Espanha, e na Fundação Beauve Marie, na França.

Monforte chegou à Globo em 1978, contratado inicialmente como repórter local. Pouco depois, passou a produzir reportagens para o Jornal Nacional e o Fantástico. Entre as coberturas que realizou naquele período estavam as greves dos metalúrgicos do ABC Paulista.

A adaptação do jornalismo impresso para a televisão, segundo o próprio profissional, exigiu um período de aprendizado. "Foi um susto. Eu confesso que tive de passar dois anos para aprender televisão", contou Monforte ao relembrar o início na emissora, segundo o Memória Globo.

Primeiro apresentador do 'Bom Dia Brasil'

Em 1982, Monforte assumiu a editoria de Política do Jornal da Globo e também passou a apresentar o Bom Dia São Paulo. No ano seguinte, em janeiro de 1983, a Globo estreou o Bom Dia Brasil. Monforte assumiu o posto de editor-chefe e apresentador do novo telejornal, permanecendo à frente do programa durante nove anos.

O jornalista Renato Machado 1 de 22

Naquele período, o noticiário tinha uma forte concentração em política e economia e realizou centenas de entrevistas com políticos e empresários.

A atuação de Monforte também ajudou a consolidar no Brasil um modelo de âncora diferente daquele tradicionalmente associado ao telejornalismo americano. O apresentador participava diretamente da edição e da definição do conteúdo que iria ao ar.

"No Brasil, o âncora é o editor-chefe: ele comanda, diz o que entra no jornal, qual será a sequência dos blocos", explicou o jornalista.

Carreira marcada pela política

Monforte deixou a Globo em 1992 para montar o departamento de Comunicação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), onde permaneceu por dois anos.

Depois, retornou à emissora como repórter especial em Brasília. A partir daí, participou de algumas das principais coberturas políticas do período e entrevistou personalidades como o então presidente Fernando Henrique Cardoso.

Também fez reportagens sobre o Movimento dos Sem-Terra, a CPI do narcotráfico e o chamado "Custo Brasil".

Em 1998, passou a integrar a GloboNews. No canal de notícias, comandou o Espaço Aberto, programa em que entrevistou autoridades e especialistas sobre temas como segurança pública, reforma tributária, responsabilidade fiscal e queimadas na Amazônia.

No fim de 2000, assumiu a coordenação da GloboNews em Brasília e também apresentou o Jornal das Dez diretamente da capital federal, além de participar de outros programas da emissora.