Jornalista que comandou a estreia do Bom Dia Brasil, Carlos Monforte morre aos 77 anos

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Giuliana Mancini
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:52
O jornalista Carlos Monforte morreu nesta segunda-feira (31), aos 77 anos. Com mais de quatro décadas de carreira, ele foi um dos pioneiros do modelo de âncora no telejornalismo brasileiro e teve uma trajetória marcada pela cobertura política. Monforte estava em tratamento contra um câncer.
O profissional ganhou destaque na televisão principalmente pela atuação na Globo, onde chegou em 1978 como repórter local. Ao longo dos anos, passou pelo Jornal Nacional, Fantástico, Jornal da Globo e Bom Dia São Paulo, além de participar da criação do Bom Dia Brasil, que comandou durante nove anos.
Carlos Monforte
Quem foi Carlos Monforte?
Nascido em Santos, no litoral de São Paulo, Carlos Américo Aguiar Monforte começou a trabalhar como repórter no jornal A Tribuna antes mesmo de concluir a faculdade de Jornalismo. Formou-se em 1972, passou pela Secretaria de Obras do Estado de São Paulo e também atuou como repórter especial de O Estado de S. Paulo, entre 1973 e 1978.
Durante esse período, fez cursos de aperfeiçoamento na Universidade de Navarra, na Espanha, e na Fundação Beauve Marie, na França.
Monforte chegou à Globo em 1978, contratado inicialmente como repórter local. Pouco depois, passou a produzir reportagens para o Jornal Nacional e o Fantástico. Entre as coberturas que realizou naquele período estavam as greves dos metalúrgicos do ABC Paulista.
A adaptação do jornalismo impresso para a televisão, segundo o próprio profissional, exigiu um período de aprendizado. "Foi um susto. Eu confesso que tive de passar dois anos para aprender televisão", contou Monforte ao relembrar o início na emissora, segundo o Memória Globo.
Primeiro apresentador do 'Bom Dia Brasil'
Em 1982, Monforte assumiu a editoria de Política do Jornal da Globo e também passou a apresentar o Bom Dia São Paulo. No ano seguinte, em janeiro de 1983, a Globo estreou o Bom Dia Brasil. Monforte assumiu o posto de editor-chefe e apresentador do novo telejornal, permanecendo à frente do programa durante nove anos.
O jornalista Renato Machado
Naquele período, o noticiário tinha uma forte concentração em política e economia e realizou centenas de entrevistas com políticos e empresários.
A atuação de Monforte também ajudou a consolidar no Brasil um modelo de âncora diferente daquele tradicionalmente associado ao telejornalismo americano. O apresentador participava diretamente da edição e da definição do conteúdo que iria ao ar.
"No Brasil, o âncora é o editor-chefe: ele comanda, diz o que entra no jornal, qual será a sequência dos blocos", explicou o jornalista.
Carreira marcada pela política
Monforte deixou a Globo em 1992 para montar o departamento de Comunicação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), onde permaneceu por dois anos.
Depois, retornou à emissora como repórter especial em Brasília. A partir daí, participou de algumas das principais coberturas políticas do período e entrevistou personalidades como o então presidente Fernando Henrique Cardoso.
Também fez reportagens sobre o Movimento dos Sem-Terra, a CPI do narcotráfico e o chamado "Custo Brasil".
Em 1998, passou a integrar a GloboNews. No canal de notícias, comandou o Espaço Aberto, programa em que entrevistou autoridades e especialistas sobre temas como segurança pública, reforma tributária, responsabilidade fiscal e queimadas na Amazônia.
No fim de 2000, assumiu a coordenação da GloboNews em Brasília e também apresentou o Jornal das Dez diretamente da capital federal, além de participar de outros programas da emissora.
Monforte deixou a Globo em 2016, encerrando uma trajetória de quase quatro décadas ligada à emissora.