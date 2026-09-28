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Jornalista revela novas imagens do local de acidente que vitimou o cantor Rick; veja

Cantor sertanejo morreu após acidente com helicóptero na região serrana de Santa Catarina

Felipe Sena

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:06

Rick tinha medo de viajar de avião Crédito: Reprodução | TV

O jornalista Roberto Cabrini retornou ao local da tragédia que vitimou o cantor Rick, na região serrana de Santa Catarina, ouviu testemunhas e divulgou novos registros do dia do acidente.

Além de Rick, o acidente aéreo vitimou o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Rick Sollo 1 de 4

Na matéria, divulgada no Domingo Espetacular, o apresentador descobriu que a aeronave estava baixa e chegou a desaparecer em meio ao nevoeiro minutos antes da queda do helicóptero, um Bell 430.

Israel dos Santos, um dos moradores da área onde o helicóptero caiu, foi quem gravou os últimos registros da aeronave, que sumiu em meio à neblina.

“Nós ouvimos um som alto e comecei a gravar, tava bem forte. Ele apareceu nesse sentido e acompanhei ele até as araucárias lá em cima. E lá ele sumiu no meio da nebulosidade”, contou.

Caixa-preta do helicóptero em que estava Rick Sollo é encontrada em meio aos destroços Crédito: Divulgação | Cenipa

Outra testemunha, o caseiro Lauri Pereira recordou: “Ele passou tão baixo que chegou a assustar os quero-queros. Observei que ele estava meio que fazendo curvas. Tava baixo, meio de lado e fazendo curvas até se perder nas nuvens. Parecia desorientado. O som do motor estava estrondoso, não estava normal”.

No dia do acidente, estava tendo um temporal na região em que aconteceu o acidente. Especialistas contaram que por causa da falta de equipamentos, o helicóptero não poderia realizar um voo naquele momento.

O comunicador ainda revelou que a visibilidade no local do acidente era ruim, diferente do momento em que a reportagem foi feita. O helicóptero sobrevoava uma área montanhosa, a cerca de 1.750 metros de altitude, sob forte nebulosidade e ventos de aproximadamente 80 km/h.