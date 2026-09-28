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Jornalista revela novas imagens do local de acidente que vitimou o cantor Rick; veja

Cantor sertanejo morreu após acidente com helicóptero na região serrana de Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:06

Rick tinha medo de viajar de avião
Rick tinha medo de viajar de avião Crédito: Reprodução | TV

O jornalista Roberto Cabrini retornou ao local da tragédia que vitimou o cantor Rick, na região serrana de Santa Catarina, ouviu testemunhas e divulgou novos registros do dia do acidente.

Além de Rick, o acidente aéreo vitimou o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

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Na matéria, divulgada no Domingo Espetacular, o apresentador descobriu que a aeronave estava baixa e chegou a desaparecer em meio ao nevoeiro minutos antes da queda do helicóptero, um Bell 430.

Israel dos Santos, um dos moradores da área onde o helicóptero caiu, foi quem gravou os últimos registros da aeronave, que sumiu em meio à neblina.

“Nós ouvimos um som alto e comecei a gravar, tava bem forte. Ele apareceu nesse sentido e acompanhei ele até as araucárias lá em cima. E lá ele sumiu no meio da nebulosidade”, contou.

Caixa-preta do helicóptero em que estava Rick Sollo é encontrada em meio aos destroços
Caixa-preta do helicóptero em que estava Rick Sollo é encontrada em meio aos destroços Crédito: Divulgação | Cenipa

Outra testemunha, o caseiro Lauri Pereira recordou: “Ele passou tão baixo que chegou a assustar os quero-queros. Observei que ele estava meio que fazendo curvas. Tava baixo, meio de lado e fazendo curvas até se perder nas nuvens. Parecia desorientado. O som do motor estava estrondoso, não estava normal”.

No dia do acidente, estava tendo um temporal na região em que aconteceu o acidente. Especialistas contaram que por causa da falta de equipamentos, o helicóptero não poderia realizar um voo naquele momento.

O comunicador ainda revelou que a visibilidade no local do acidente era ruim, diferente do momento em que a reportagem foi feita. O helicóptero sobrevoava uma área montanhosa, a cerca de 1.750 metros de altitude, sob forte nebulosidade e ventos de aproximadamente 80 km/h.

As primeiras informações dão conta de que a aeronave estava entre 90 a 100 km/h no momento em que bateu contra um dos morros da região, e não houve explosão após colisão.

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Rick Sollo

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