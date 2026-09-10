POLÊMICA

Jornalista Rodrigo Bocardi rebate acusação de extorsão e diz estar sendo ameaçado: ‘Não serei intimidado’

Jornalista negou ter extorquido prefeituras, afirmou que foi gravado escondido durante uma reunião e disse que apresentou esclarecimentos ao SBT

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:51

Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução/Instagram

Rodrigo Bocardi se pronunciou nesta quinta-feira (10) após ter o nome associado a acusações de suposta extorsão envolvendo prefeituras. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista negou qualquer irregularidade e afirmou que, na verdade, estaria sendo alvo de ameaças.

A polêmica começou após Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, publicar um vídeo no qual acusa um jornalista de extorquir prefeitos e lideranças políticas. Donizette não citou o nome do profissional, mas o colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, afirmou ter apurado que as declarações se referiam a Bocardi.

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Diante da repercussão, o ex-apresentador da Globo e atual jornalista do SBT decidiu se manifestar. “Cadê? Não tem o vídeo eu praticando extorsão. Áudio, cadê esse áudio também onde tem uma prática de extorsão? Eu não vi”, declarou.

Bocardi explica relação da BocaTV com prefeituras

Fundador da BocaTV, Bocardi explicou que o canal mantém contatos comerciais com administrações municipais interessadas em divulgar ações e soluções apresentadas após denúncias da população.

Segundo o jornalista, a Prefeitura de Embu das Artes teria procurado o canal interessada em se aproximar de sua audiência. Durante um dos encontros, Bocardi afirma ter sido gravado sem saber. “Fui gravado de forma ilegal e estou sendo agora ameaçado, ameaçado por essa mesma prefeitura, por essa mesma pessoa”, disse.

Bocardi ainda apresentou sua versão sobre as supostas ameaças. “A extorsão, na verdade, está existindo do meu lado, porque fica me ameaçando de criar mentiras ao meu respeito em troca de eu não falar nada sobre Embu das Artes”, afirmou.

O jornalista também criticou a publicação das acusações e classificou o caso como uma “ilação muito forte para destruir reputação”.

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Entenda as acusações

No vídeo que deu início à polêmica, publicado em 3 de setembro, Jones Donizette acusa um jornalista, sem identificá-lo nominalmente, de extorquir pessoas, prefeitos e lideranças políticas.

“Quer dizer que você é homem pra caramba, irmão, pra poder ficar extorquindo as pessoas, extorquindo os prefeitos, né? Extorquindo as lideranças políticas, fazendo essa sujeira que você sabe fazer”, afirmou Donizette.

O ex-secretário também alegou possuir um vídeo que poderia comprometer a carreira do profissional. No material divulgado, no entanto, ele não apresentou as supostas provas.

Bocardi afirmou ainda que a polêmica não teria relação com a retirada da BocaTV da programação do SBT. Segundo ele, a emissora já tinha conhecimento das ameaças e recebeu seus esclarecimentos sobre o episódio.

“Não serei intimidado por ninguém, por nenhuma prefeitura. Eu estou aqui para tratar dos seus problemas, dos seus vídeos”, concluiu.