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José de Abreu defende Edu Moscovis e critica fala de Juliano Cazarré sobre feminicídio em vídeo

Ator questionou os dados citados por Cazarré e afirmou que ele deveria reconhecer o equívoco.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 14:49

José de Abreu respondeu Juliano em vídeo
José de Abreu respondeu Juliano em vídeo Crédito: Reprodução

José de Abreu entrou na discussão entre Juliano Cazarré e Edu Moscovis e saiu em defesa do colega. Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (12), o ator criticou a comparação feita por Cazarré entre o número de mortes de homens e os casos de feminicídio e afirmou que ele deveria reconhecer o erro nas estatísticas apresentadas.

A polêmica começou após Cazarré participar de um debate na GloboNews e dizer que morrem mais homens do que mulheres vítimas de feminicídio. Moscovis questionou a declaração durante o programa Amado Mundo. Depois da repercussão, Cazarré publicou um longo pronunciamento nas redes sociais para rebater as críticas.

Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos

Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
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Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram

Ao comentar o caso, Abreu afirmou que a comparação reúne situações diferentes. Ele citou mortes em ações policiais, latrocínios e acidentes como exemplos de ocorrências incluídas no total de homens mortos, mas que não podem ser equiparadas aos feminicídios. Para o ator, apresentar os números dessa forma é um equívoco.

Abreu disse que não considera Cazarré ignorante, mas avaliou que ele pode ter se enganado ou omitido informações ao usar os dados. O veterano também criticou a maneira como o colega respondeu a Moscovis e afirmou que seria melhor reconhecer que as estatísticas utilizadas na entrevista estavam erradas. Veja abaixo: 

Apesar das críticas, José de Abreu ressaltou que mantém uma relação cordial com Cazarré fora das câmeras. Os dois trabalharam recentemente na novela Volta por Cima, e Abreu afirmou que sua manifestação pública não altera a forma educada como trata o colega pessoalmente.

A discussão teve início com a fala de Cazarré sobre mortes de homens e feminicídios, mas ganhou novos desdobramentos após a reação de Moscovis e a resposta do ator nas redes sociais. No vídeo, Abreu reforçou que os dados citados por Cazarré não deveriam ser usados para comparar fenômenos de violência distintos. 

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