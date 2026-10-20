José de Abreu rebate ataque sobre idade nas redes e ironiza internauta: ‘Eu sou um gato!’

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Heider Sacramento
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:30
Aos 80 anos, José de Abreu respondeu com deboche a uma provocação sobre sua idade nas redes sociais. Nesta terça-feira (20), o ator usou o X, antigo Twitter, para rebater um internauta que sugeriu que ele deveria procurar o Retiro dos Artistas.
O usuário publicou uma mensagem ofensiva direcionada ao artista, associando sua idade à necessidade de deixar a vida pública. José de Abreu, porém, não deixou o comentário passar sem resposta.
José de Abreu e Carol Junger
Para rebater a provocação, o ator compartilhou uma fotografia antiga, de 1975, em que aparece ao lado da cantora Rita Lee, e ironizou o autor da mensagem.
“Tu é feio pra caralho, cara. Eu sou um gato!”, escreveu o artista, em resposta ao ataque.
Conhecido por sua presença frequente nas redes sociais, José de Abreu costuma se posicionar sobre temas políticos e assuntos do momento. Nos últimos meses, o ator também tem usado seus perfis para manifestar apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A troca de mensagens chamou atenção pelo tom provocativo adotado pelo ator diante de um comentário que associava envelhecimento à perda de espaço na sociedade.