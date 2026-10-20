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José de Abreu rebate ataque sobre idade nas redes e ironiza internauta: ‘Eu sou um gato!’

Aos 80 anos, ator respondeu a um internauta que sugeriu sua ida ao Retiro dos Artistas e usou uma foto antiga ao lado de Rita Lee para ironizar a ofensa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:30

José de Abreu
José de Abreu Crédito: Divulgação

Aos 80 anos, José de Abreu respondeu com deboche a uma provocação sobre sua idade nas redes sociais. Nesta terça-feira (20), o ator usou o X, antigo Twitter, para rebater um internauta que sugeriu que ele deveria procurar o Retiro dos Artistas.

O usuário publicou uma mensagem ofensiva direcionada ao artista, associando sua idade à necessidade de deixar a vida pública. José de Abreu, porém, não deixou o comentário passar sem resposta.

José de Abreu e Carol Junger

José de Abreu e Carol Junger por Reprodução
José de Abreu e Carol Junger por Reprodução
José de Abreu e Carol Junger por Reprodução
José de Abreu e Carol Junger por Reprodução
José de Abreu e Carol Junger por Reprodução
José de Abreu e Carol Junger por Reprodução
José de Abreu e Carol Junger por Reprodução
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José de Abreu e Carol Junger por Reprodução

Para rebater a provocação, o ator compartilhou uma fotografia antiga, de 1975, em que aparece ao lado da cantora Rita Lee, e ironizou o autor da mensagem.

“Tu é feio pra caralho, cara. Eu sou um gato!”, escreveu o artista, em resposta ao ataque.

Conhecido por sua presença frequente nas redes sociais, José de Abreu costuma se posicionar sobre temas políticos e assuntos do momento. Nos últimos meses, o ator também tem usado seus perfis para manifestar apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A troca de mensagens chamou atenção pelo tom provocativo adotado pelo ator diante de um comentário que associava envelhecimento à perda de espaço na sociedade.

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