POLÊMIICA

José de Abreu rebate ataque sobre idade nas redes e ironiza internauta: ‘Eu sou um gato!’

Aos 80 anos, ator respondeu a um internauta que sugeriu sua ida ao Retiro dos Artistas e usou uma foto antiga ao lado de Rita Lee para ironizar a ofensa

Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:30

José de Abreu Crédito: Divulgação

Aos 80 anos, José de Abreu respondeu com deboche a uma provocação sobre sua idade nas redes sociais. Nesta terça-feira (20), o ator usou o X, antigo Twitter, para rebater um internauta que sugeriu que ele deveria procurar o Retiro dos Artistas.

O usuário publicou uma mensagem ofensiva direcionada ao artista, associando sua idade à necessidade de deixar a vida pública. José de Abreu, porém, não deixou o comentário passar sem resposta.

José de Abreu e Carol Junger 1 de 7

Para rebater a provocação, o ator compartilhou uma fotografia antiga, de 1975, em que aparece ao lado da cantora Rita Lee, e ironizou o autor da mensagem.

Tu é feio pra caralho, cara. Eu sou um gato! https://t.co/CgWkszPfVH — Jose de Abreu (@Zedeabreu) October 20, 2026

“Tu é feio pra caralho, cara. Eu sou um gato!”, escreveu o artista, em resposta ao ataque.

Conhecido por sua presença frequente nas redes sociais, José de Abreu costuma se posicionar sobre temas políticos e assuntos do momento. Nos últimos meses, o ator também tem usado seus perfis para manifestar apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).