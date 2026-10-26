FAMÍLIA

José de Abreu reúne filha trans, filhos, esposa e netos em registro raro: ‘Minha família’

Ator é pai de Theo, Ana, Cristiano, e Bia, filha trans que estudou Jogos e Animação

Felipe Sena

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16:47

José de Abreu reunido com a família Crédito: Reprodução | Instagram

No ar em “Por Você” e na reprise de “Avenida Brasil”, o ator José de Abreu, de 80 anos, reuniu a família em raro registro.

Na foto, o ator com a esposa, a maquiadora Carol Junger, de 28 anos, os filhos, Theo, Ana e Cristiano, frutos de seu casamento, com a diretora teatral Nara Keiserman; e Bia, sua filha caçula, uma mulher trans, nascida do relacionamento com a economista Andrea Pontual. Todos estão reunidos em um almoço no Rio de Janeiro. “Minha família”, escreveu o ator na legenda.

José de Abreu e Carol Junger 1 de 7

A filha trans de José de Abreu estudou Jogos e Animação e Los Angeles, nos EUA, onde mora. A jovem foi contratada pela Sony-PlayStation quatro meses antes de terminar os estudos e trabalhou na equipe do jogo Concord.