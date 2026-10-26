José de Abreu reúne filha trans, filhos, esposa e netos em registro raro: ‘Minha família’

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Felipe Sena
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16:47
No ar em “Por Você” e na reprise de “Avenida Brasil”, o ator José de Abreu, de 80 anos, reuniu a família em raro registro.
Na foto, o ator com a esposa, a maquiadora Carol Junger, de 28 anos, os filhos, Theo, Ana e Cristiano, frutos de seu casamento, com a diretora teatral Nara Keiserman; e Bia, sua filha caçula, uma mulher trans, nascida do relacionamento com a economista Andrea Pontual. Todos estão reunidos em um almoço no Rio de Janeiro. “Minha família”, escreveu o ator na legenda.
José de Abreu e Carol Junger
A filha trans de José de Abreu estudou Jogos e Animação e Los Angeles, nos EUA, onde mora. A jovem foi contratada pela Sony-PlayStation quatro meses antes de terminar os estudos e trabalhou na equipe do jogo Concord.
Em 2021, o ator falou sobre a transição da filha em entrevista ao Extra. "Minha última filha é trans. Era Bernardo, agora é Bia. Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube. Estamos fazendo um trabalho lento, com assistência psicológica, e espero que ela encontre o seu caminho e seja feliz", contou.