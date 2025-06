TV

José Eduardo 'Bocão' pede demissão da Record após 17 anos; veja o futuro do apresentador

Ele comandava o Balanço Geral Bahia desde 2015

Fernanda Varela

Publicado em 13 de junho de 2025 às 14:49

José Eduardo, o Bocão Crédito: Reprodução

O apresentador José Eduardo, conhecido como Bocão, pediu demissão da Record Bahia nesta sexta-feira (13), após 17 anos na emissora. Ele estava à frente do Balanço Geral Bahia desde 2015.>

José Eduardo, o Bocão 1 de 4

A saída foi confirmada pelo próprio jornalista à coluna do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha. “A iniciativa partiu de mim. Estou cansado da rotina, são mais de duas horas e meia no ar todos os dias”, afirmou. Ele também adiantou que pretende se dedicar aos seus projetos pessoais na internet e no rádio.>

Antes do Balanço Geral, Bocão comandou o Se Liga Bocão, programa policial que ficou no ar entre 2008 e 2014 e marcou a sua estreia na Record. Com uma linguagem popular e foco em denúncias e prestação de serviço, ele se tornou um dos nomes mais influentes da televisão baiana.>

A emissora divulgou nota oficial lamentando a saída:>

“Em 17 anos na emissora, primeiramente à frente do Se Liga Bocão e, depois, no comando do Balanço Geral BA, o jornalista se notabilizou como um dos mais importantes nomes da televisão na Bahia ao conquistar o público da região com informação, denúncias e prestação de serviço. Uma relação de confiança que se traduziu em impressionantes números de audiência, que levaram a emissora à liderança isolada na Grande Salvador. Agradecemos a José Eduardo pela dedicação e lhe desejamos muito sucesso.”>