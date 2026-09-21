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José Leonardo leva cinco pontos no nariz após acidente em casa; Virginia Fonseca tranquiliza fãs

Filho de Virginia e Zé Felipe, de 2 anos, precisou ser levado ao hospital após se machucar enquanto brincava; exames não apontaram fratura

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 23:35

José Leonardo se machucou no nariz enquanto brincava em casa e precisou ser levado ao hospital para atendimento médico Crédito: Reprodução

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, precisou ser levado ao hospital nesta segunda-feira (21) após sofrer um acidente doméstico. Aos 2 anos, o menino se machucou no nariz enquanto brincava em casa e precisou receber atendimento médico.

Segundo Virginia, o filho estava pulando de um sofá para outro quando acabou se ferindo. Mais tarde, a influenciadora atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da criança e contou que ele levou cinco pontos no nariz.

Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe

Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
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Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
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Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
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Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Virginia e Zé Felipe recriam Nova York do Homem-Aranha para o aniversário de José Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe recriam Nova York do Homem-Aranha para o aniversário de José Leonardo por Reprodução/Instagram
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Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas

“Saindo agora do hospital, voltamos agora à noite para José levar uns pontinhos no narizinho. Afinal, levou 5 pontos, não teve fratura nem nada. Graças a Deus ele tá ótimo e deu tuuuuudo certo”, escreveu.

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Zé Felipe também falou sobre o episódio nas redes sociais. O cantor contou que estava com o filho após o atendimento e explicou que, além dos pontos, o menino recebeu uma colagem no local do ferimento.

“Ele deu três pontinhos aqui no nariz, uma coladinha, porque ele bateu, machucou, mas tudo certo, graças a Deus”, relatou o artista.

O cantor ainda explicou que o sangramento no nariz deixou o acidente mais assustador para a família. Apesar do susto, José Leonardo está bem e já voltou para casa ao lado dos pais.

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