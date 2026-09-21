José Leonardo leva cinco pontos no nariz após acidente em casa; Virginia Fonseca tranquiliza fãs

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 23:35
José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, precisou ser levado ao hospital nesta segunda-feira (21) após sofrer um acidente doméstico. Aos 2 anos, o menino se machucou no nariz enquanto brincava em casa e precisou receber atendimento médico.
Segundo Virginia, o filho estava pulando de um sofá para outro quando acabou se ferindo. Mais tarde, a influenciadora atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da criança e contou que ele levou cinco pontos no nariz.
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe
“Saindo agora do hospital, voltamos agora à noite para José levar uns pontinhos no narizinho. Afinal, levou 5 pontos, não teve fratura nem nada. Graças a Deus ele tá ótimo e deu tuuuuudo certo”, escreveu.
Zé Felipe também falou sobre o episódio nas redes sociais. O cantor contou que estava com o filho após o atendimento e explicou que, além dos pontos, o menino recebeu uma colagem no local do ferimento.
“Ele deu três pontinhos aqui no nariz, uma coladinha, porque ele bateu, machucou, mas tudo certo, graças a Deus”, relatou o artista.
O cantor ainda explicou que o sangramento no nariz deixou o acidente mais assustador para a família. Apesar do susto, José Leonardo está bem e já voltou para casa ao lado dos pais.