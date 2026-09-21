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José Leonardo leva cinco pontos no nariz após acidente em casa; Virginia Fonseca tranquiliza fãs

Filho de Virginia e Zé Felipe, de 2 anos, precisou ser levado ao hospital após se machucar enquanto brincava; exames não apontaram fratura

Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 23:35

José Leonardo se machucou no nariz enquanto brincava em casa e precisou ser levado ao hospital para atendimento médico Crédito: Reprodução

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, precisou ser levado ao hospital nesta segunda-feira (21) após sofrer um acidente doméstico. Aos 2 anos, o menino se machucou no nariz enquanto brincava em casa e precisou receber atendimento médico.

Segundo Virginia, o filho estava pulando de um sofá para outro quando acabou se ferindo. Mais tarde, a influenciadora atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da criança e contou que ele levou cinco pontos no nariz.

Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe 1 de 45

“Saindo agora do hospital, voltamos agora à noite para José levar uns pontinhos no narizinho. Afinal, levou 5 pontos, não teve fratura nem nada. Graças a Deus ele tá ótimo e deu tuuuuudo certo”, escreveu.

Zé Felipe também falou sobre o episódio nas redes sociais. O cantor contou que estava com o filho após o atendimento e explicou que, além dos pontos, o menino recebeu uma colagem no local do ferimento.

“Ele deu três pontinhos aqui no nariz, uma coladinha, porque ele bateu, machucou, mas tudo certo, graças a Deus”, relatou o artista.