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José Loreto posa só de cueca, agita as redes e fãs brincam: 'A Pilar vai mandar apagar'

Ator de 42 anos compartilhou fotos de ensaio sensual e recebeu comentários divertidos sobre seu personagem na novela 'Quem Ama Cuida'

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 15:53

José Loreto posa de cueca
José Loreto posa de cueca Crédito: @renamchristofoletti

José Loreto, de 42 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (8) ao publicar fotos de um ensaio em que aparece usando apenas cueca. Os registros movimentaram as redes sociais e renderam uma série de elogios, brincadeiras e referências ao personagem interpretado pelo ator na novela das nove da Globo, "Quem Ama Cuida".

Nas imagens, fotografadas por Renam Christofoletti, Loreto aparece exibindo o físico. Na legenda, o artista fez uma brincadeira com a temperatura e o clima do ensaio. "Uma tarde fria com o clima quente!!", escreveu.

José Loreto posa de cueca

José Loreto posa de cueca por @renamchristofoletti
José Loreto posa de cueca por @renamchristofoletti
José Loreto posa de cueca por @renamchristofoletti
José Loreto posa de cueca por @renamchristofoletti
José Loreto posa de cueca por @renamchristofoletti
José Loreto posa de cueca por @renamchristofoletti
José Loreto posa de cueca por @renamchristofoletti
José Loreto posa de cueca por @renamchristofoletti
José Loreto posa de cueca por @renamchristofoletti
José Loreto posa de cueca por @renamchristofoletti
José Loreto posa de cueca por @renamchristofoletti
José Loreto posa de cueca por @renamchristofoletti
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José Loreto posa de cueca por @renamchristofoletti

A publicação rapidamente recebeu reações bem-humoradas dos internautas. "Loreto, eu tenho família, cara!", comentou uma pessoa. "Misericórdia, esse homem", escreveu outra. "Na minha cabeça eu mereço um desses", brincou uma seguidora.

Houve ainda quem aproveitasse o ensaio para fazer piada com a roupa escolhida pelo ator. "Me arrume duas aí, as minhas tão tudo furada!", escreveu um internauta.

Fãs fazem referência à novela

Entre os comentários, alguns seguidores relacionaram as fotografias à participação de José Loreto em "Quem Ama Cuida", na qual interpreta Iuri. "A Pilar vai mandar apagar essas fotos, hein...", brincou uma fã, mencionando a personagem de Isabel Teixeira na trama.

Outra pessoa comentou que as imagens tinham a personalidade do personagem. "Bem cara do Iuri", escreveu.

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Um terceiro internauta imaginou uma situação envolvendo o futuro do segurança na novela: "Iuri arrumando um extra de modelo depois que a Pilar der as contas dele (o currículo foi o vídeo da sunga de oncinha)".

Na história, Iuri aparece inicialmente como segurança e guarda-costas particular. Ele se aproxima de Pilar, uma das vilãs da novela, e acaba despertando o interesse amoroso da personagem.

A relação entre os dois virou motivo de brincadeira entre os telespectadores, que aproveitaram o ensaio de Loreto para imaginar como Pilar reagiria às fotografias do rapaz.

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