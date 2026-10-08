VEJA FOTOS

José Loreto posa só de cueca, agita as redes e fãs brincam: 'A Pilar vai mandar apagar'

Ator de 42 anos compartilhou fotos de ensaio sensual e recebeu comentários divertidos sobre seu personagem na novela 'Quem Ama Cuida'

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 15:53

José Loreto posa de cueca Crédito: @renamchristofoletti

José Loreto, de 42 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (8) ao publicar fotos de um ensaio em que aparece usando apenas cueca. Os registros movimentaram as redes sociais e renderam uma série de elogios, brincadeiras e referências ao personagem interpretado pelo ator na novela das nove da Globo, "Quem Ama Cuida".

Nas imagens, fotografadas por Renam Christofoletti, Loreto aparece exibindo o físico. Na legenda, o artista fez uma brincadeira com a temperatura e o clima do ensaio. "Uma tarde fria com o clima quente!!", escreveu.

José Loreto posa de cueca 1 de 12

A publicação rapidamente recebeu reações bem-humoradas dos internautas. "Loreto, eu tenho família, cara!", comentou uma pessoa. "Misericórdia, esse homem", escreveu outra. "Na minha cabeça eu mereço um desses", brincou uma seguidora.

Houve ainda quem aproveitasse o ensaio para fazer piada com a roupa escolhida pelo ator. "Me arrume duas aí, as minhas tão tudo furada!", escreveu um internauta.

Fãs fazem referência à novela

Entre os comentários, alguns seguidores relacionaram as fotografias à participação de José Loreto em "Quem Ama Cuida", na qual interpreta Iuri. "A Pilar vai mandar apagar essas fotos, hein...", brincou uma fã, mencionando a personagem de Isabel Teixeira na trama.

Outra pessoa comentou que as imagens tinham a personalidade do personagem. "Bem cara do Iuri", escreveu.

Um terceiro internauta imaginou uma situação envolvendo o futuro do segurança na novela: "Iuri arrumando um extra de modelo depois que a Pilar der as contas dele (o currículo foi o vídeo da sunga de oncinha)".

Na história, Iuri aparece inicialmente como segurança e guarda-costas particular. Ele se aproxima de Pilar, uma das vilãs da novela, e acaba despertando o interesse amoroso da personagem.