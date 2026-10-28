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José Mayer encerra processo trabalhista movido por ex-funcionário após acordo de R$ 22 mil

Ação tinha sido apresentada por Valdeir Ribeiro, ex-empregado, que trabalhou na residência do artista por mais de 14 anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 18:14

José Mayer
José Mayer Crédito: Reprodução

O ator José Mayer, de 77 anos, encerrou um processo trabalhista nesta terça-feira (27), após um acordo de R$ 22 mil com um ex-funcionário.

A decisão foi conciliada pela 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que declarou extinta a execução e determinou o arquivamento dos autos. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo.

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A ação tinha sido apresentada por Valdeir Ribeiro, ex-empregado, que trabalhou na residência do artista por mais de 14 anos.

Valdeir cobrava R$ 58.042,52 por supostas irregularidades envolvendo pagamentos salariais, férias e verbas rescisórias. O acordo foi firmado em agosto de 2026 e homologado pela Justiça do Trabalho.

O valor foi dividido em três parcelas, com vencimentos estabelecidos para agosto, setembro e outubro de 2026.

Conforme os termos do acordo, a quantia foi classificada de forma integral como indenização referente a férias, incluindo o adicional constitucional de um terço.

A conciliação estabeleceu ainda multa de 50% sobre o saldo devedor em caso de descumprimento, além do vencimento antecipado das parcelas restantes.

Após a conclusão do procedimento, a Justiça declarou extinta a execução e determinou o arquivamento definitivo do processo nesta terça-feira.

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