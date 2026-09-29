MÚSICA

Josyara e Roberto Mendes se encontram no Tiny Desk Brasil em homenagem à música baiana

Artistas de Juazeiro e Santo Amaro da Purificação se encontram em apresentação marcada por ancestralidade, tradição e inovação

Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:51

Josyara e Roberto Mendes celebram a música baiana no Tiny Desk Brasil Crédito: Ariela Bueno

A força e a diversidade da música baiana ganham destaque no 20º episódio do Tiny Desk Brasil, que estreia nesta terça-feira (29), às 11h, no YouTube. Desta vez, quem ocupa a famosa mesinha é Josyara, cantora e instrumentista de Juazeiro, que recebe no palco o mestre Roberto Mendes, de Santo Amaro da Purificação.

O encontro reúne duas gerações da música baiana e coloca lado a lado diferentes caminhos de uma mesma tradição. Conhecida pelo violão percussivo e pela mistura de referências, Josyara apresenta músicas como “Apreciação” e “Rota de Colisão”, além de dividir com Mendes uma versão especial de “Massemba”, parceria do compositor com Capinan.

A canção ganhou um dos momentos mais emocionantes da gravação. Já interpretada por nomes como Maria Bethânia e Virgínia Rodrigues, “Massemba” aborda a travessia dos navios negreiros, a ancestralidade africana e a transformação da dor em resistência cultural.

No episódio, Josyara também estará acompanhada por Léo Mendes, filho de Roberto, no violão de aço e voz, e Lucas Martins, no baixo e voz. O próprio Roberto Mendes participa no violão e voz.

Para a artista de Juazeiro, a experiência também representou uma aproximação com a forma mais orgânica de fazer música. “Tentei e fui mais perto de mim mesma no Tiny Desk Brasil”, afirmou.

Já Roberto Mendes destacou a conexão entre os dois estilos. “Ela tem uma maneira de tocar o violão muito parecida com a minha. E a ideia de juntar dois artistas de sotaques diferentes da Bahia é muito boa”, declarou.

Guardião do samba chula de Santo Amaro, manifestação reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, Mendes construiu uma trajetória marcada pela preservação das tradições do Recôncavo. Josyara, por sua vez, vem se destacando na nova geração da música brasileira com uma obra que mistura experimentação, ancestralidade e identidade nordestina.