TELEVISÃO

Jottapê desiste de A Fazenda 18 após eliminação de aliado e surpreende peões

Cantor havia prometido deixar o reality após a saída de Igor Monteiro

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:25

Jottapê desistiu de A Fazenda 18 Crédito: A Fazenda/Record/Reprodução

O cantor Jottapê desistiu de A Fazenda 18 na manhã desta sexta-feira (16). Após a eliminação de Igor Monteiro, na noite de quinta-feira (15), o artista cumpriu a promessa de deixar o reality rural da Record e bateu o sino, surpreendendo os demais participantes.

Durante a madrugada, Jottapê já havia comunicado a decisão aos aliados do grupo Alcateia, em uma conversa na casa da árvore. Na ocasião, explicou que sua saída estava relacionada a uma promessa feita antes de entrar no programa.

Cantor Jottapê 1 de 7

"Eu não faço isso pra deixar o jogo de vocês fracos. Eu vou falar uma coisa e vocês escutam com o coração de vocês. Não quero que nenhum de vocês se sintam traídos, como se eu quisesse fazer alguma manipulação. Eu fiz uma promessa, que nem minha esposa não sabe, ninguém sabe. Eu fiz uma promessa com Deus", falou.

"Eu já imaginava que vocês não entenderiam, mas preciso fazer o que eu prometi", completou.

Jottapê também afirmou que sua participação no reality estava ligada à presença de Igor, eliminado na quinta-feira após disputar a roça com Eduarda e Renata. "Eu estive aqui pelo Igor, eu vim pelo Igor", disse o artista, que garantiu ter cumprido seu propósito no confinamento.

"Eu já cumpri meu propósito aqui dentro. Joga com seu coração e faz seu bom combate. Ajuda teu grupo, seja leal e não muda seu jeito. Tô tão em paz de ir embora que você não faz ideia. Tô com a alegria de cumprir uma missão", falou.

Antes de se despedir dos aliados, o cantor ainda prometeu continuar apoiando o grupo fora do programa. "Eu vou lutar por vocês, vou estar acompanhando. Deixa comigo. Eu vou ajudar vocês!", afirmou.

Apesar de ter anunciado a decisão durante a madrugada, Jottapê só deixou oficialmente a competição pela manhã, quando a produção comunicou os demais peões. O fazendeiro da semana, Alfredo, leu o aviso exibido no telão da sala.

"Atenção, peões! Jottapê desistiu oficialmente da competição e não faz mais parte de 'A Fazenda 18'. Reúnam os pertences dele e coloquem no camarim", dizia o comunicado.

A saída também foi marcada por um momento de emoção envolvendo Darlin. Antes de deixar o confinamento, Jottapê teria conversado com a empresária, que depois chorou ao contar a Mayk que o cantor mencionou sua neta Sofia, que morreu em 2025.

O que acontece com quem desiste de A Fazenda?

A desistência pode trazer consequências financeiras aos participantes. Segundo relatos de ex-peões de edições anteriores, o contrato prevê uma multa equivalente ao cachê recebido para participar do programa, além da perda de prêmios conquistados durante o confinamento.