BIZARRO

Jovem de 21 anos aceita participar de reality, perde a perna durante as gravações e luta por indenização de R$ 510 milhões

Stavros Floros, de 21 anos, acusa produção do 'Survivor Grécia' de negligência grave após acidente durante gravação

Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 18:58

Stavros Floros tem 21 anos Crédito: Reprodução

O ex-participante do reality show "Survivor Grécia" Stavros Floros, de 21 anos, entrou com um processo contra os produtores da atração após perder a perna esquerda durante as gravações da 13ª temporada. O jovem pede US$ 100 milhões em indenização, valor equivalente a cerca de R$ 510 milhões.

O acidente aconteceu em maio deste ano, durante uma atividade de pesca submarina realizada para o programa na Ilha Saona, na República Dominicana. Stavros foi atingido pela hélice de um barco turístico e perdeu o membro ainda no oceano.

Stavros Floros tem 21 anos 1 de 11

Segundo documentos do processo obtidos pelo site TMZ e repercutidos pela revista Quem, o jovem afirma que um desconhecido que estava a bordo do barco turístico colocou um torniquete nele logo após o acidente. "Um torniquete foi aplicado por um estranho a bordo do barco turístico que me manteve vivo", relatou.

Após o resgate, Stavros foi transferido para um hospital em Miami, nos Estados Unidos, onde permaneceu internado por mais de dois meses e passou por uma série de cirurgias.

Participante acusa reality de negligência

Na ação, Stavros acusa a produção do "Survivor Grécia" de negligência grave. Segundo o jovem, o local escolhido para a atividade tinha grande circulação de embarcações turísticas e não contava com medidas básicas que poderiam aumentar a segurança dos participantes.

Ele afirma que não havia sinalização de advertência, áreas isoladas para impedir a aproximação de outros barcos nem embarcações de apoio médico disponíveis durante a atividade.

O pedido de US$ 100 milhões é direcionado aos produtores da temporada do reality. O processo ocorre meses depois do acidente que mudou a rotina do jovem.

Recuperação após perder a perna

Stavros passou a compartilhar nas redes sociais parte do processo de recuperação. Com mais de 146 mil seguidores no Instagram, ele aparece em algumas publicações utilizando cadeira de rodas ou andador.

Ainda em maio, enquanto estava no hospital, o jovem publicou um vídeo agradecendo pelas mensagens que vinha recebendo.

"Um 'obrigado' parece pouco diante de todo o amor que recebi. Tudo que aconteceu é, na verdade, um milagre. Obrigado a todos por me proporcionarem este sorriso", escreveu.

Em outra publicação, afirmou que ainda havia um longo caminho pela frente, mas que pretendia concentrar a atenção na recuperação. "Vocês nunca devem desistir", declarou aos seguidores.

Em julho, Stavros conseguiu retornar à Grécia e mostrou nas redes sociais a recepção que recebeu de familiares, amigos e fãs.