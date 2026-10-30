HISTÓRIAS DE VIDA

Jovem de 21 anos morre ao enfrentar atirador, salva vida de estudantes e vira Mestre Jedi em homenagem oficial de Star Wars

Riley Howell avançou desarmado contra homem que abriu fogo dentro de universidade e permitiu que colegas escapassem; fã da saga foi eternizado como Ri-Lee Howell



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 12:08

Riley Howell foi homenageado postumamente tanto pela LucasFilms quanto pela polícia Crédito: Divulgação / Fundação Riley Howell | Reprodução / Lucasfilm / Shafi Adams

Riley Howell tinha apenas 21 anos quando tomou uma decisão que ajudou a salvar muitas vidas durante um ataque a tiros em uma universidade dos Estados Unidos. O estudante avançou desarmado contra o atirador e conseguiu detê-lo, mas ao preço da sua vida.

O ato de martírio fez com que o jovem fosse reconhecido como herói, mas sua história ganhou ainda outro capítulo recente. Apaixonado por Star Wars, Riley foi eternizado oficialmente no universo da franquia como o Mestre Jedi e historiador Ri-Lee Howell.

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Poucas semanas após a morte do estudante, familiares criaram o Riley Howell Foundation Fund para transformar sua memória em apoio a outras vítimas da violência armada. O fundo financia organizações que oferecem suporte psicológico, assistência emergencial e programas para famílias afetadas por ataques a tiros.

Estudante mártir

O ataque aconteceu em 30 de abril de 2019, na Universidade da Carolina do Norte. Riley estudava Ciências Ambientais quando um homem armado entrou em uma sala de aula e começou a disparar contra os estudantes.

Enquanto os alunos corriam em direção a uma saída, Riley fez o movimento contrário. Em vez de tentar escapar, ele avançou contra o atirador, mesmo sem portar qualquer arma, e conseguiu derrubá-lo durante o confronto.

O jovem foi atingido várias vezes antes mesmo de chegar até o agressor, mas sua reação interrompeu o atentado e abriu espaço para que outros estudantes fugissem. Nenhum novo disparo foi realizado depois que Riley alcançou o agressor.

Além de Riley, Ellis Reed Parlier, de 19 anos, morreu no ataque. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Ao todo, a perícia contabilizou 17 disparos dentro da sala de aula.

Atirador condenado

O responsável pelo massacre era Trystan Terrell, que havia estudado na própria universidade. Ele acabou detido pouco depois do ataque e posteriormente admitiu a autoria dos crimes.

Terrell foi condenado a duas penas consecutivas de prisão perpétua após um acordo judicial que afastou a possibilidade de pena de morte Crédito: Reprodução / WSOC-TV

Homenagens póstumas

A reação de Riley recebeu diversas homenagens após sua morte. O estudante também foi reconhecido pelas autoridades por sua coragem ao enfrentar o agressor e impedir que o ataque provocasse um número ainda maior de vítimas.

Riley Howell foi homenageado postumamente pela polícia com a primeira Medalha Civil de Valor concedida pelo departamento, criada como a mais alta homenagem destinada a um cidadão por um ato de coragem Crédito: Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg / Divulgação

A paixão de Riley por Star Wars fazia parte de sua vida desde a infância. O jovem conhecia detalhes do universo criado por George Lucas e compartilhava o interesse pela saga com familiares.

Quando sua história chegou à Lucasfilm, a produtora responsável pela franquia decidiu transformar o estudante em parte oficial daquele universo. A família recebeu a notícia meses antes, mas precisou manter a homenagem em segredo até sua divulgação.

Riley passou a existir dentro da mitologia da franquia como Ri-Lee Howell, um Mestre Jedi e historiador ligado à preservação de conhecimentos antigos sobre a Força Crédito: Simon King / Wikimedia Commons / Imagem Ilustrativa

Mestre Jedi

A homenagem foi revelada em Star Wars: The Rise of Skywalker – The Visual Dictionary, livro lançado junto ao último filme da Saga Skywalker em dezembro de 2019.

Na obra, Ri-Lee Howell aparece como um estudioso responsável por reunir antigos registros sobre a exploração e a compreensão da Força. O nome é uma adaptação direta de Riley Howell.

A escolha também refletia a relação do estudante com a franquia. Familiares relatavam que Riley conhecia profundamente a história de Star Wars e conseguia passar horas conversando sobre personagens e acontecimentos daquele universo.

Família levou as cinzas de Riley ao cinema

A homenagem ganhou um último significado quando Star Wars: A Ascensão Skywalker estreou nos cinemas. A família decidiu assistir ao filme e levou consigo as cinzas do estudante.

Durante a sessão, um assento permaneceu vazio ao lado dos familiares, reservado simbolicamente para Riley. Era uma forma de incluir o jovem na estreia de mais um capítulo da saga que acompanhava desde criança.