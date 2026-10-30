Jovem de 21 anos morre ao enfrentar atirador, salva vida de estudantes e vira Mestre Jedi em homenagem oficial de Star Wars

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 12:08
Riley Howell tinha apenas 21 anos quando tomou uma decisão que ajudou a salvar muitas vidas durante um ataque a tiros em uma universidade dos Estados Unidos. O estudante avançou desarmado contra o atirador e conseguiu detê-lo, mas ao preço da sua vida.
O ato de martírio fez com que o jovem fosse reconhecido como herói, mas sua história ganhou ainda outro capítulo recente. Apaixonado por Star Wars, Riley foi eternizado oficialmente no universo da franquia como o Mestre Jedi e historiador Ri-Lee Howell.
Grogu no novo filme de 'Star Wars'
Poucas semanas após a morte do estudante, familiares criaram o Riley Howell Foundation Fund para transformar sua memória em apoio a outras vítimas da violência armada. O fundo financia organizações que oferecem suporte psicológico, assistência emergencial e programas para famílias afetadas por ataques a tiros.
O ataque aconteceu em 30 de abril de 2019, na Universidade da Carolina do Norte. Riley estudava Ciências Ambientais quando um homem armado entrou em uma sala de aula e começou a disparar contra os estudantes.
Enquanto os alunos corriam em direção a uma saída, Riley fez o movimento contrário. Em vez de tentar escapar, ele avançou contra o atirador, mesmo sem portar qualquer arma, e conseguiu derrubá-lo durante o confronto.
O jovem foi atingido várias vezes antes mesmo de chegar até o agressor, mas sua reação interrompeu o atentado e abriu espaço para que outros estudantes fugissem. Nenhum novo disparo foi realizado depois que Riley alcançou o agressor.
Além de Riley, Ellis Reed Parlier, de 19 anos, morreu no ataque. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Ao todo, a perícia contabilizou 17 disparos dentro da sala de aula.
O responsável pelo massacre era Trystan Terrell, que havia estudado na própria universidade. Ele acabou detido pouco depois do ataque e posteriormente admitiu a autoria dos crimes.
A reação de Riley recebeu diversas homenagens após sua morte. O estudante também foi reconhecido pelas autoridades por sua coragem ao enfrentar o agressor e impedir que o ataque provocasse um número ainda maior de vítimas.
A paixão de Riley por Star Wars fazia parte de sua vida desde a infância. O jovem conhecia detalhes do universo criado por George Lucas e compartilhava o interesse pela saga com familiares.
Quando sua história chegou à Lucasfilm, a produtora responsável pela franquia decidiu transformar o estudante em parte oficial daquele universo. A família recebeu a notícia meses antes, mas precisou manter a homenagem em segredo até sua divulgação.
A homenagem foi revelada em Star Wars: The Rise of Skywalker – The Visual Dictionary, livro lançado junto ao último filme da Saga Skywalker em dezembro de 2019.
Na obra, Ri-Lee Howell aparece como um estudioso responsável por reunir antigos registros sobre a exploração e a compreensão da Força. O nome é uma adaptação direta de Riley Howell.
A escolha também refletia a relação do estudante com a franquia. Familiares relatavam que Riley conhecia profundamente a história de Star Wars e conseguia passar horas conversando sobre personagens e acontecimentos daquele universo.
A homenagem ganhou um último significado quando Star Wars: A Ascensão Skywalker estreou nos cinemas. A família decidiu assistir ao filme e levou consigo as cinzas do estudante.
Durante a sessão, um assento permaneceu vazio ao lado dos familiares, reservado simbolicamente para Riley. Era uma forma de incluir o jovem na estreia de mais um capítulo da saga que acompanhava desde criança.
Pouco depois de sua morte, familiares também criaram um fundo em homenagem ao estudante, destinado a preservar sua memória e apoiar iniciativas ligadas às vítimas da violência armada. A história de Riley, porém, também passou a permanecer registrada em uma galáxia muito, muito distante.