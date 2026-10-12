Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem erra pergunta sobre programa do próprio SBT e faz equipe perder tudo no 'Passa ou Repassa'

Participante confundiu emissoras ao responder questão sobre o The Voice Brasil e foi alvo de brincadeira de Celso Portiolli

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15:41

Passa ou Repassa
Passa ou Repassa Crédito: Reprodução

Uma participante do "Passa ou Repassa", quadro do "Domingo Legal", viralizou nas redes sociais após cometer um erro que custou a pontuação acumulada pelo Grupo Amarelo. A situação aconteceu neste domingo (11), durante uma pergunta sobre um programa musical exibido pelo próprio SBT.

A questão apresentada por Celso Portiolli era: "Qual competição de canto do SBT tem técnicos que viram a cadeira ao ouvir um talento?". A resposta correta era "The Voice Brasil", mas a jovem escolheu a alternativa "Popstars", atração que deixou de ser exibida em 2002.

Passa ou Repassa

Passa ou Repassa por Reprodução
Passa ou Repassa por Reprodução
Passa ou Repassa por Reprodução
Passa ou Repassa por Reprodução
Passa ou Repassa por Reprodução
1 de 5
Passa ou Repassa por Reprodução

A confusão aconteceu porque a participante ainda associava o "The Voice Brasil" à TV Globo, emissora responsável pelas primeiras temporadas do reality musical.

Ao perceber o erro, ela questionou o apresentador: "Celson, mudou de emissora?". Portiolli respondeu imediatamente, em tom de brincadeira: "[O The Voice Brasil] veio para cá… Faz dois anos!".

Leia mais

Imagem - Thais Carla curte praia após fim do namoro de apenas 20 dias; término aconteceu após mensagens de outras mulheres

Thais Carla curte praia após fim do namoro de apenas 20 dias; término aconteceu após mensagens de outras mulheres

Imagem - Fernanda Rodrigues revela como está após câncer de pele: 'Percebi que uma manchinha tinha voltado'

Fernanda Rodrigues revela como está após câncer de pele: 'Percebi que uma manchinha tinha voltado'

Imagem - Mascote do Flamengo, bolo gigante e réplica do Maracanã: veja como foi o aniversário de 5 anos temático e luxuoso do filho de Rafael Zulu

Mascote do Flamengo, bolo gigante e réplica do Maracanã: veja como foi o aniversário de 5 anos temático e luxuoso do filho de Rafael Zulu

O momento repercutiu nas redes sociais, especialmente pela surpresa da participante ao descobrir que a competição musical havia mudado de canal.

O "The Voice Brasil" estreou na Globo em 2012 e permaneceu na emissora por 12 temporadas, até 2023. Após o encerramento da atração, o formato foi adquirido pelo SBT, que passou a exibir uma nova versão do reality em 2025.

Mais recentes

Imagem - Thaynara OG revela complicações após lipoaspiração e admite que fez cirurgia por influência das redes sociais

Thaynara OG revela complicações após lipoaspiração e admite que fez cirurgia por influência das redes sociais
Imagem - Esposa de João Gomes revela depressão do cantor após polêmica política e denuncia ameaças aos filhos

Esposa de João Gomes revela depressão do cantor após polêmica política e denuncia ameaças aos filhos
Imagem - Luiza Brunet receberá R$ 150 mil de ex-namorado após agressão que deixou quatro costelas fraturadas

Luiza Brunet receberá R$ 150 mil de ex-namorado após agressão que deixou quatro costelas fraturadas