Jovem erra pergunta sobre programa do próprio SBT e faz equipe perder tudo no 'Passa ou Repassa'

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Fernanda Varela
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15:41
Uma participante do "Passa ou Repassa", quadro do "Domingo Legal", viralizou nas redes sociais após cometer um erro que custou a pontuação acumulada pelo Grupo Amarelo. A situação aconteceu neste domingo (11), durante uma pergunta sobre um programa musical exibido pelo próprio SBT.
A questão apresentada por Celso Portiolli era: "Qual competição de canto do SBT tem técnicos que viram a cadeira ao ouvir um talento?". A resposta correta era "The Voice Brasil", mas a jovem escolheu a alternativa "Popstars", atração que deixou de ser exibida em 2002.
Passa ou Repassa
A confusão aconteceu porque a participante ainda associava o "The Voice Brasil" à TV Globo, emissora responsável pelas primeiras temporadas do reality musical.
Ao perceber o erro, ela questionou o apresentador: "Celson, mudou de emissora?". Portiolli respondeu imediatamente, em tom de brincadeira: "[O The Voice Brasil] veio para cá… Faz dois anos!".
O momento repercutiu nas redes sociais, especialmente pela surpresa da participante ao descobrir que a competição musical havia mudado de canal.
O "The Voice Brasil" estreou na Globo em 2012 e permaneceu na emissora por 12 temporadas, até 2023. Após o encerramento da atração, o formato foi adquirido pelo SBT, que passou a exibir uma nova versão do reality em 2025.