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Jovem pesca com estilingue na frente de guarda em São Paulo: vídeos ultrapassam 10 milhões de visualizações, e prática é proibida

Bruno Barbosa, de 22 anos, grava as pescarias em Cubatão; Ministério da Pesca diz que a modalidade é permitida pela legislação federal apenas em lagoas marginais

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 21:21

Bruno Barbosa posa com peixes capturados durante pescaria em Cubatão; ao lado, aparece o estilingue usado na modalidade.
Bruno Barbosa posa com peixes capturados durante pescaria em Cubatão; ao lado, aparece o estilingue usado na modalidade. Crédito: Arquivo pessoal/Barbosa013b

Um montador de móveis de 22 anos transformou uma pescaria no Rio Casqueiro, em Cubatão, no litoral de São Paulo, em assunto nas redes sociais. Os vídeos de Bruno Barbosa, que pesca com estilingue, já ultrapassaram 10 milhões de visualizações e provocaram discussões sobre a prática e seus efeitos sobre os peixes.

O registro de maior repercussão mostra o jovem sendo abordado por um guarda civil municipal. Bruno explica o que está fazendo, mira na água e captura um peixe. A cena surpreendeu internautas e impulsionou o perfil do pescador, que publica vídeos como @barbosa013b no Instagram.

A popularidade, porém, veio acompanhada de dúvidas sobre a legalidade da modalidade. Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, a legislação federal permite o uso de estilingue na pesca apenas em lagoas marginais. Em outros locais, a prática é considerada infração, com fiscalização e aplicação de penalidades a cargo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

Pesca com estilingue

Estilingue usado por Bruno Barbosa aparece apontado para a água do Rio Casqueiro. por Arquivo pessoal/Barbosa013b
Pescador posiciona o estilingue em direção ao rio durante a prática da modalidade. por Arquivo pessoal/Barbosa013b
Estrutura de madeira instalada sobre o píer, com vista para o Rio Casqueiro. por Secom Cubatão/Rafael Oliveira
Estilingue adaptado para a pesca aparece em detalhe sobre a água. por Arquivo pessoal/Barbosa013b
Área gramada do Píer do Casqueiro, em Cubatão, às margens do Rio Casqueiro. por Secom Cubatão/Rafael Oliveira
Bruno Barbosa posa com peixes capturados durante pescaria em Cubatão; ao lado, aparece o estilingue usado na modalidade. por Arquivo pessoal/Barbosa013b
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Estilingue usado por Bruno Barbosa aparece apontado para a água do Rio Casqueiro. por Arquivo pessoal/Barbosa013b

Como Bruno começou a pescar com estilingue

A pesca faz parte da vida de Bruno desde a infância, quando ele usava anzol para conseguir peixes para consumo. O interesse pelo estilingue surgiu há cerca de dois anos, depois que ele viu outro pescador praticar a modalidade no Píer do Casqueiro.

O jovem comprou um kit há aproximadamente três meses e começou a treinar no local. Segundo contou, os primeiros disparos foram direcionados a resíduos que estavam na água. “Fui praticando tirando lixo do píer. Fui atirando nos lixos, tirando da água, e assim aprendi”, relatou.

As gravações começaram há pouco mais de um mês, por sugestão de familiares. Bruno comprou uma câmera e passou a publicar as pescarias. Ele também afirma que usa equipamentos de segurança e estuda a refração da luz na água para calcular a mira.

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Prática levanta preocupação ambiental

Diferentemente da pesca com anzol, o estilingue lança projéteis contra o peixe. Pedras e esferas metálicas podem provocar fraturas, lesões internas e hemorragias. Mesmo quando o animal escapa, os ferimentos podem levá-lo à morte depois.

Bruno disse que pesquisou a proibição antes de comprar o equipamento. Na avaliação dele, uma eventual restrição poderia estar prevista em lei municipal, mas afirmou não ter encontrado uma regra local que proibisse a modalidade.

A repercussão dos vídeos, enquanto isso, colocou a pesca com estilingue no centro de um debate que reúne curiosidade, regras ambientais e preocupação com os impactos sobre a fauna.

Tags:

são Paulo Pescador Curiosidades Pesca

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