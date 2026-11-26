ENCONTRO INUSITADO

Jovem reclama de mulher em bar e se surpreende ao descobrir que era Leticia Colin

Rapaz pediu que atriz retirasse o braço do encosto de sua cadeira; encontro terminou com foto e troca de mensagens nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 21:21

Leticia Colin posou para foto com jovem após encontro inusitado em bar no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Um jovem protagonizou uma situação inusitada com a atriz Leticia Colin na noite desta quarta-feira (25), em um bar de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Sem reconhecer a artista, o rapaz pediu que ela retirasse o braço do encosto de sua cadeira e ficou surpreso ao perceber com quem estava falando.

O episódio foi compartilhado pelo próprio jovem no X, antigo Twitter, e divertiu os internautas. “Parei num bar aqui na Arnaldo Quintela, fui pedir pra moça sentada atrás de mim tirar o braço do encosto da minha cadeira e a moça era a Leticia Colin”, escreveu.

Leticia Colin 1 de 10

A publicação chegou à atriz, que respondeu ao rapaz e revelou que os dois posaram juntos para uma fotografia. Durante o encontro, o jovem contou que a mãe ficaria feliz com o registro.

@LeticiaColin Letícia do céu minha mãe tá toda felizinha com o beijo de noite que você mandou pra ela haha Muito obrigado ❤️❤️❤️ https://t.co/TzKFeG86zB — and (@And_vini) November 26, 2026

Leticia também explicou que estava no estabelecimento para prestigiar uma exposição de fotografias de Asafe Ghalib, um de seus grandes amigos.

Atriz manda beijo para mãe de fã

A artista aproveitou a interação nas redes sociais para mandar um beijo à mãe do rapaz, que voltou à plataforma para agradecer o carinho. “Letícia do céu, minha mãe tá toda felizinha com o beijo de noite que você mandou pra ela haha. Muito obrigado”, publicou.

O jovem também confessou ter ficado constrangido após reconhecer a atriz. “Fiquei mal por ter pedido pra ela tirar o braço, sabe? Ela não merecia isso”, brincou.