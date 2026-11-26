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Heider Sacramento
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 21:21
Um jovem protagonizou uma situação inusitada com a atriz Leticia Colin na noite desta quarta-feira (25), em um bar de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Sem reconhecer a artista, o rapaz pediu que ela retirasse o braço do encosto de sua cadeira e ficou surpreso ao perceber com quem estava falando.
O episódio foi compartilhado pelo próprio jovem no X, antigo Twitter, e divertiu os internautas. “Parei num bar aqui na Arnaldo Quintela, fui pedir pra moça sentada atrás de mim tirar o braço do encosto da minha cadeira e a moça era a Leticia Colin”, escreveu.
Leticia Colin
A publicação chegou à atriz, que respondeu ao rapaz e revelou que os dois posaram juntos para uma fotografia. Durante o encontro, o jovem contou que a mãe ficaria feliz com o registro.
Leticia também explicou que estava no estabelecimento para prestigiar uma exposição de fotografias de Asafe Ghalib, um de seus grandes amigos.
Atriz manda beijo para mãe de fã
A artista aproveitou a interação nas redes sociais para mandar um beijo à mãe do rapaz, que voltou à plataforma para agradecer o carinho. “Letícia do céu, minha mãe tá toda felizinha com o beijo de noite que você mandou pra ela haha. Muito obrigado”, publicou.
O jovem também confessou ter ficado constrangido após reconhecer a atriz. “Fiquei mal por ter pedido pra ela tirar o braço, sabe? Ela não merecia isso”, brincou.
A situação rendeu comentários bem-humorados de fãs da artista, que manifestaram o desejo de passar por uma experiência semelhante.