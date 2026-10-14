Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem se comove ao ver idosa de 85 anos limpando cinema e arrecada quase R$ 800 mil para ajudá-la a se aposentar

Funcionária trabalha há 45 anos no setor e emocionou milhares de pessoas após ser filmada recolhendo lixo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 14:54

Jovem consegue aposentar idosa
Jovem consegue aposentar idosa Crédito: Reprodução

Uma jovem de 21 anos mobilizou milhares de pessoas nas redes sociais e conseguiu arrecadar quase R$ 800 mil para ajudar uma idosa de 85 anos a se aposentar. A iniciativa começou depois que Brooklyn Green encontrou Mary Ellen Eron trabalhando na limpeza de um cinema em Maryville, no Tennessee, nos Estados Unidos.

Mary, que atua no setor há 45 anos, foi vista recolhendo o lixo deixado pelos espectadores e empurrando um carrinho de limpeza. Impressionada com a dedicação da funcionária, Brooklyn decidiu compartilhar a história na internet e criar uma campanha de arrecadação.

Jovem consegue aposentar idosa

Jovem consegue aposentar idosa por Reprodução
Jovem consegue aposentar idosa por Reprodução
Jovem consegue aposentar idosa por Reprodução
1 de 3
Jovem consegue aposentar idosa por Reprodução

O encontro aconteceu em 30 de maio, quando a jovem foi ao cinema AMC acompanhada dos avós. Ao observar a rotina da idosa, ela resolveu registrar o momento e, no dia seguinte, publicou um vídeo no TikTok. “Eu simplesmente vi a dedicação dela ao trabalho. Ela estava trabalhando muito”, contou Brooklyn à emissora norte-americana WVLT.

Inicialmente, a jovem esperava conseguir algumas centenas de dólares com a ajuda de amigos e familiares. A repercussão, entretanto, superou as expectativas. Em menos de 24 horas, a campanha ultrapassou US$ 100 mil em doações.

Ao final da mobilização, mais de 7,5 mil pessoas haviam contribuído com a vaquinha criada na plataforma GoFundMe. O valor chegou a US$ 146.282, aproximadamente R$ 790 mil.

Leia mais

Imagem - Teve um dia ruim? Psicologia aponta 6 atitudes simples que podem melhorar seu humor

Teve um dia ruim? Psicologia aponta 6 atitudes simples que podem melhorar seu humor

Imagem - Patrícia Poeta é surpreendida ao vivo e canta 'Garota de Ipanema' na Globo

Patrícia Poeta é surpreendida ao vivo e canta 'Garota de Ipanema' na Globo

Imagem - Patrícia Abravanel aparece sem aliança e aumenta rumores de separação de Fábio Faria

Patrícia Abravanel aparece sem aliança e aumenta rumores de separação de Fábio Faria

Brooklyn tentou encontrar Mary no cinema para contar sobre a arrecadação, mas a funcionária não estava trabalhando naquele momento. Durante a visita, conversou com um gerente e descobriu que a idosa dedicava mais de quatro décadas de sua vida ao trabalho em cinemas.

Segundo o funcionário, Mary gostava de manter uma rotina ativa e demonstrava preocupação com a possibilidade de deixar o emprego definitivamente.

Dias depois, a jovem conseguiu conversar com a idosa e revelar o resultado da campanha. Surpresa com a quantia, Mary não escondeu a emoção. “Meu Deus! É muito dinheiro”, reagiu. Em seguida, agradeceu aos desconhecidos que contribuíram para a iniciativa. “Obrigada de coração a todas as pessoas maravilhosas que doaram dinheiro.”

Leia mais

Imagem - Globo cancela capítulo de 'Quem Ama Cuida' para exibir debate entre Lula e Flávio Bolsonaro; veja data

Globo cancela capítulo de 'Quem Ama Cuida' para exibir debate entre Lula e Flávio Bolsonaro; veja data

Imagem - Vidente que acumula previsões certas faz alerta para Flávio Bolsonaro; veja o que ela diz

Vidente que acumula previsões certas faz alerta para Flávio Bolsonaro; veja o que ela diz

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Há relações em que você nunca é bom o suficiente, não importa o quanto se esforce' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre quem faz você se sentir incapaz

Frase do dia da Psicologia: 'Há relações em que você nunca é bom o suficiente, não importa o quanto se esforce' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre quem faz você se sentir incapaz

A história também revelou um lado solidário da funcionária. Mesmo com uma rotina de trabalho exigente, Mary costuma ajudar pessoas em situação de rua e participa de atividades religiosas em sua comunidade.

Com a campanha encerrada, o dinheiro arrecadado poderá proporcionar mais segurança financeira à idosa e permitir que ela decida quando deseja parar de trabalhar. Apesar da possibilidade de aposentadoria, Mary ainda não anunciou oficialmente sua saída do emprego.

Mais recentes

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (15), Melissa atira em Pedro após vilão ameaçar matar Lívia e Felipe

Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (15), Melissa atira em Pedro após vilão ameaçar matar Lívia e Felipe
Imagem - Paolla Oliveira responde a pedido de Virginia Fonseca para voltar à Grande Rio; saiba o que disse

Paolla Oliveira responde a pedido de Virginia Fonseca para voltar à Grande Rio; saiba o que disse
Imagem - Larissa Manoela impressiona ao exibir músculos definidos e choca seguidores: 'Minha nova meta'

Larissa Manoela impressiona ao exibir músculos definidos e choca seguidores: 'Minha nova meta'