EMOCIONANTE

Jovem se comove ao ver idosa de 85 anos limpando cinema e arrecada quase R$ 800 mil para ajudá-la a se aposentar

Funcionária trabalha há 45 anos no setor e emocionou milhares de pessoas após ser filmada recolhendo lixo

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 14:54

Jovem consegue aposentar idosa Crédito: Reprodução

Uma jovem de 21 anos mobilizou milhares de pessoas nas redes sociais e conseguiu arrecadar quase R$ 800 mil para ajudar uma idosa de 85 anos a se aposentar. A iniciativa começou depois que Brooklyn Green encontrou Mary Ellen Eron trabalhando na limpeza de um cinema em Maryville, no Tennessee, nos Estados Unidos.

Mary, que atua no setor há 45 anos, foi vista recolhendo o lixo deixado pelos espectadores e empurrando um carrinho de limpeza. Impressionada com a dedicação da funcionária, Brooklyn decidiu compartilhar a história na internet e criar uma campanha de arrecadação.

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O encontro aconteceu em 30 de maio, quando a jovem foi ao cinema AMC acompanhada dos avós. Ao observar a rotina da idosa, ela resolveu registrar o momento e, no dia seguinte, publicou um vídeo no TikTok. “Eu simplesmente vi a dedicação dela ao trabalho. Ela estava trabalhando muito”, contou Brooklyn à emissora norte-americana WVLT.

Inicialmente, a jovem esperava conseguir algumas centenas de dólares com a ajuda de amigos e familiares. A repercussão, entretanto, superou as expectativas. Em menos de 24 horas, a campanha ultrapassou US$ 100 mil em doações.

Ao final da mobilização, mais de 7,5 mil pessoas haviam contribuído com a vaquinha criada na plataforma GoFundMe. O valor chegou a US$ 146.282, aproximadamente R$ 790 mil.

Brooklyn tentou encontrar Mary no cinema para contar sobre a arrecadação, mas a funcionária não estava trabalhando naquele momento. Durante a visita, conversou com um gerente e descobriu que a idosa dedicava mais de quatro décadas de sua vida ao trabalho em cinemas.

Segundo o funcionário, Mary gostava de manter uma rotina ativa e demonstrava preocupação com a possibilidade de deixar o emprego definitivamente.

Dias depois, a jovem conseguiu conversar com a idosa e revelar o resultado da campanha. Surpresa com a quantia, Mary não escondeu a emoção. “Meu Deus! É muito dinheiro”, reagiu. Em seguida, agradeceu aos desconhecidos que contribuíram para a iniciativa. “Obrigada de coração a todas as pessoas maravilhosas que doaram dinheiro.”

A história também revelou um lado solidário da funcionária. Mesmo com uma rotina de trabalho exigente, Mary costuma ajudar pessoas em situação de rua e participa de atividades religiosas em sua comunidade.